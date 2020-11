Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 53 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. L’epicentro della pandemia resta concentrato fra Stati Uniti – dove ieri è stato registrato un nuovo record di casi giornalieri – Brasile e India, ma in Europa si fanno i conti con la seconda ondata (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 15 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 08,50 – Usa, nelle ultime due settimane casi in aumento dell’80% – Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati 1.210 decessi legati al Coronavirus e 159.021 nuovi contagi. Nell’ultima settimana sono stati accertati in media 145.712 casi al giorno, un aumento dell’80% rispetto alla media delle due settimane precedenti.

Ore 07,45 – Germania, 16.947 casi e 107 morti – Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 16.947 nuovi casi di Coronavirus e 107 decessi legati alla malattia.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, 32.095 casi e 359 morti in 24 ore – Ieri in Francia si sono registrati 32.095 nuovi casi di Coronavirus e 359 morti. Il numero dei contagi accertati dall’inizio della pandemia è 1.954.599, mentre i decessi salgono a 44.246.

Macron: “Battaglia collettiva, prossimi giorni decisivi” – “La nostra battaglia contro la pandemia è collettiva e i prossimi giorni saranno decisivi”. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron, che invita in particolare i cittadini a rispettare i “5 gesti per salvare vite”: indossare una mascherina, lavarsi le mani regolarmente, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri, ventilare regolarmente gli spazi chiusi e scaricare l’applicazione di tracciamento TousAntiCovid. Venerdì in Francia sono stati registrati 23.794 casi di contagio e 456 decessi. Quasi 5mila persone sono ricoverate in terapia intensiva.

Coronavirus, ultime notizie – Madrid, da lunedì stop restrizioni in 10 zone della città – Da lunedì Madrid elimina le restrizioni in 10 zone della città che hanno registrato una riduzione di almeno il 50% dei casi di Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore in altre 31 zone.

Coronavirus, ultime notizie – Trump: “Vaccino Pfizer disponibile ad aprile per tutti, tranne a New York” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a parlare dopo circa nove giorni di silenzio post-elettorale, annunciando che il vaccino Pfizer sarà disponibile per l’intera popolazione Usa da aprile 2021: sarà disponibile per tutti, ha aggiunto, tranne che per lo Stato di New York dove il governatore ha deciso di non collaborare “per motivi politici” e fino a quando “non avremo l’autorizzazione (dal governatore) a darlo”. “Pfizer ha detto che non fa parte di Warp Speed, ma questo è stata uno sfortunato errore, una errata rappresentazione. Ne fanno parte: è per questo che abbiamo dato loro 1,95 miliardi di dollari”, ha sottolineato Trump. Leggi l’articolo completo.

