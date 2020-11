Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Dalla mezzanotte di oggi sono entrate in vigore in Italia le nuove suddivisioni regionali per fasce di rischio Coronavirus. Il quadro ora vede: Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Calabria, Val d’Aosta e la Provincia di Bolzano in zona rossa; Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia in zona arancione; Veneto, Lazio, Sardegna, Molise e Provincia di Trento in zona gialla. Ieri si sono registrati 544 decessi e 37.255 nuovi casi a fronte di 227.695 tamponi. L’Istituto Superiore di Sanità conferma che si inizia a vedere una decelerazione nella corsa dei contagi, ma sottolinea anche che è presto per allentare la guardia. E resta l’incertezza sul modo in cui si potrà festeggiare il Natale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 15 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. (Qui invece le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo).

Ore 08,45 – De Luca: “Il Governo ha scelto la linea sbagliata” – “​Il Governo ha scelto la linea sbagliata nella rincorsa al Covid-19”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una intervista al quotidiano Libero. “Se rivotiamo domani, anziché il 70%, prendo l’80% dei consensi”, osserva il governatore. “Nessuno confonda i propri desideri con la realtà, oggi in difficoltà è chi ha partecipato a una campagna di sciacallaggio politico e mediatico contro la Campania”. De Luca sostiene che la situazione degli ospedali campani è “di buona tenuta in un quadro di generale pesantezza”. “Abbiamo attuato col rigore assoluto un piano ospedaliero definito già ad agosto con i nostri direttori generali”, assicura il presidente della Region.

Ore 07,30 – Speranza: “Parlare ora di Natale è lunare” – “Parlare ora, con 600 morti al giorno, di cosa faremo la notte di Natale mi sembra lunare. Oggi è giusto occuparci di come dare un po’ di respiro ai nostri medici e infermieri. Non mi sembra il momento di discutere delle festività natalizie”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista al quotidiano La Repubblica.

Il bollettino della Protezione Civile di sabato 14 novembre – Sabato 14 novembre il consueto bollettino sul Coronavirus in Italia – diffuso da Protezione Civile e dal Ministero della Salute – ha registrato 544 morti e 37.255 nuovi casi a fronte di 227.695 tamponi effettuati. Sono 688.435 le persone attualmente positive, mentre dall’inizio della pandemia si contano 44.683 morti e 411.434 guariti, per un totale di 1.144.552 casi registrati. Dei 688.435 attualmente positivi, 31.398 (+484 rispetto al giorno precedente) sono ricoverati in ospedale, 3.306 (+76) necessitano di terapia intensiva, mentre 653.731 (+23.949) si trovano in isolamento domiciliare. (Qui il bollettino completo).

Locatelli: “Si inizia a vedere una chiara decelerazione” – Cala l’indice di Rt e il numero di ricoveri in terapia intensiva per il quarto giorno di fila. Lo hanno detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di regia e sulla situazione epidemiologica. Ieri le terapia intensive erano cresciute di 60 unità, 89 il giorno prima, 110 tre giorni fa e 122 quattro giorni fa. “Cominciamo a vedere in maniera chiara e inequivocabile una decelerazione che deve essere motivante ad andare nella direzione di riuscire col contributo di tutti a far flettere la curva epidemica”, hanno osservato Locatelli e Rezza. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha aggiunto: “Da un lato c’è l’indicazione che le misure funzionano. Ma il numero di casi è ancora significativo, per cui non si vede allentare la tensione”.

Rezza: “Piano su distribuzione vaccino insieme a Regioni” – “Per quanto riguarda la locazione di priorità, l’identificazione di target vaccinali, i siti, chi vaccina e chi dove c’è un gruppo coordinato dalla direzione della prevenzione sanitaria che ha approntato una bozza di piano, sulla quale c’è una riflessione insieme alle Regione e si sta quindi perfezionando. Nei prossimi giorni comunque di sicuro il ministro ne darà conoscenza”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda sui criteri di distribuzione del vaccino anti-Covid quando arriverà.

Natale, c’è l’ipotesi di eliminare il coprifuoco – Il Governo lavora al dossier Natale. Il calo dell’indice Rt fatto registrare venerdì (da 1,7 a 1,4) fa ben sperare l’esecutivo su un rallentamento della curva epidemica e nell’esecutivo si valuta un allentamento delle misure restrittive almeno per i giorni delle Festività. Tra le ipotesi più accreditate, secondo indiscrezioni di stampa, ci sarebbe quella di eliminare il coprifuoco dalle 22 alle 5 in modo da consentire lo svolgimento di cene in famiglia. Da escludere, al momento, limitazioni rigide sui parenti che si potrà o non potrà incontrare, ma potrebbe esserci una raccomandazione più generica raccomandazione circa il numero di persone sedute a tavola.

