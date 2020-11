Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 50 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo, oltre 12 milioni in Europa, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 10 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Brasile sospende test con vaccino della cinese Sinovac: “Grave incidente a un volontario” – L’autorità sanitaria brasiliana ha sospeso gli studi clinici di un vaccino Covid-19 sviluppato in Cina dopo un “incidente” che ha coinvolto un volontario. È un duro colpo per uno dei più avanzati tra i vaccini candidati prodotto da Sinovac. L’autorità di regolamentazione, Anvisa, ha dichiarato in una nota di aver “stabilito di interrompere la sperimentazione clinica del vaccino CoronaVac dopo un grave incidente avverso” avvenuto il 29 ottobre. Ha affermato di non poter fornire dettagli su ciò che è accaduto a causa delle normative sulla privacy, ma che tali incidenti includevano morte, effetti collaterali potenzialmente fatali, grave disabilità, ospedalizzazione, difetti alla nascita e altri “eventi clinicamente significativi”.

Ore 06.30 – 22 nuovi casi in Cina, 21 sono importati – La Cina ha registrato 22 nuovi casi di Covid-19, di cui 21 “importati” da altri paesi e uno per contagio locale rilevato a Shanghai. È il secondo giorno consecutivo in cui le autorità cinesi hanno registrato infezioni locali in aree dove negli ultimi tempi non erano stati registrati focolai. A Tianjin (nel nord-est del Paese) la comparsa di un caso confermato e uno asintomatico hanno costretto circa 77.000 persone a sottoporsi a test. Entrambe le infezioni di Tianjin sono legate al contatto con prodotti alimentari refrigerati in cui erano stati rilevati virus vivi. Nel caso di Shanghai si tratta di un lavoratore dell’aeroporto internazionale di Pudong, il principale della capitale economica cinese, che non ha avuto contatti con prodotti congelati o refrigerati.

Ore 06.00 – In Brasile altri 10.917 casi e 231 morti – In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10.917 casi di coronavirus e 231 morti. In totale, il Paese sudamericano ha avuto oltre 5,5 milioni di contagi e più di 161 mila decessi: è il terzo Paese al mondo per numero di casi e il secondo per vittime.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Biden annuncia il piano anti-Covid – Vaccino gratuito e per tutti, protezione delle minoranze più colpite dal Covid e incremento dell’utilizzo delle mascherine “a prescindere dal colore politico”. Sono questi i punti principali del piano anti-Covid che il neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato oggi lunedì 9 novembre dal suo quartiere generale a Wilmington, in Delaware. “Siamo pronti a metterci a lavoro, e questo lavoro per noi comincia oggi”, ha detto. “Dobbiamo essere realistici rispetto a quello che speriamo di fare, almeno da qui fin quando mi insedierò come presidente”, ha dichiarato commentando l’annuncio della casa farmaceutica Pzifer, la quale ha fatto sapere oggi che ha sviluppato sarebbe “efficace al 90 per cento“.

L’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno”. Il vaccino anti-Covid messo a punto dall’azienda farmaceutica Pfizer è “efficace al 90%”: lo comunica la stessa società statunitense che sta concludendo la sperimentazione dell’antidoto sugli uomini. Il dato, annunciato dal presidente di Pfizer, Albert Bourla, è addirittura superiore alle aspettative e fa ben sperare per l’arrivo, ormai quasi imminente, del vaccino anti-Covid. Qui la notizia completa

Usa, Biden nomina la task force anti-Covid: “Guidati da scienza” – Il presidente eletto statunitense, Joe Biden, ha nominato la task force di 12 esperti per combattere e contenere la diffusione del coronavirus in Usa. Il transition Covid-19 Advisory Board sarà guidato da tre co-presidenti: David Kessler, ex commissario per la Food and Drug Administration, Vivek Murthy, ex responsabile della Sanità pubblica statunitense, e Marcella Nunez-Smith, dell’Università di Yale. E’ il primo atto politico del presidente eletto, a conferma che Biden considera la battaglia contro il coronavirus – che continua a dilagare in Usa e nei giorni dell’elezione ha fatto segnare una sequela di record giornalieri nei contagi- sia la priorità immediata della sua prossima amministrazione. “Affrontare la pandemia di coronavirus è una delle battaglie più importanti che la nostra amministrazione dovrà affrontare e sarà ispirata dalla scienza e dagli esperti”, ha fatto sapere Biden in una nota. “Il comitato consultivo contribuirà a definire il mio approccio alla gestione dell’ondata di contagi; garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e gratuito; e a proteggere le popolazioni a rischio”.

In Austria situazione preoccupante, verso nuova stretta – A seguito della preoccupante situazione sanitaria legata alla seconda ondata della pandemia di Covid-19, in Austria il governo sta pensando di inasprire ulteriormente le misure. Il ministro della Sanità Rudolf Anschober continua a definire la situazione “preoccupante” e ha detto che “se con il lockdown parziale non allenterà il contagio, dovremo inasprire le misure”. Fino al 30 novembre sono in vigore una serie di restrizioni, dal divieto di uscita dalle ore 20 alle 6 del mattino alla chiusura delle attività gastronomiche. Il commercio dovrebbe restare aperto anche con l’eventuale restringimento delle misure mentre tutti i livelli di istruzione potrebbero attuare la didattica a distanza.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Esclusivo: Cotticelli a TPI: “Davo fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi mi hanno screditato” / 3. Covid, l’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno” / 4. Liguria, Umbria, Abruzzo, Toscana e Basilicata passano alla zona arancione

5. L’Ordine dei medici della Liguria: “Lockdown subito a Genova, è già tardi. I posti letto stanno finendo” / 6. Per gestire la Sanità della Calabria ora si fa il nome di Gino Strada / 7. Usa, il piano anti-Covid di Biden: “Proteggeremo le minoranze, indossate la mascherina” / 8. L’assurdo suicidio di Napoli tra Covid e movida. I medici a TPI: “A breve non potremo curare tutti”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Trump pensa alla ricandidatura nel 2024": l'indiscrezione dei media americani Evo Morales è tornato in Bolivia dopo un anno di esilio Trump licenzia il capo del Pentagono Mark Esper