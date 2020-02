.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 2.461 i morti finora a causa del Coronavirus, 2.346 in Cina. I contagiati sono 78.767 (di cui 76.936 in Cina) e 23.196 sono i guariti. Le cifre sono quelle del sito di monitoraggio del ​Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University.

Ore 17,20 – Epidemia in Corea del Sud: 99 nuovi casi – In un ospedale psichiatrico in Corea del Sud 99 persone su 102 sono risultate positive al test per il Coronavirus

Ore 15,53 – Turchia chiude frontiere e sospende voli da Iran – Il ministro degli Interni turco, Suleyman Soylu, ha annunciato la chiusura dei tre valichi di frontiera tra la Turchia e l’Iran. IE contemporaneamente il ministero della Salute annunciato la sospensione dei voli in arrivo in Turchia dall’Iran. La decisione e’ stata presa a scopo precauzionale, in seguito al diffondersi di contagi di coronavirus in Iran e alla morte di 8 persone.

Ore 10,30 – Italia quarto Paese più grave – La rapida diffusione del contagio del Coronavirus porta l’Italia al quarto posto nella classifica mondiale dei contagi, dopo Cina, Corea del Sud e Giappone.

Ore 10,00 – Superati i 100 casi in Italia – Il governatore della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24: “89 è il numero di infettati solo nella regione Lombardia e un ragazzo infetto in Valtellina”. I casi in Italia diventano più di 100.

Ore 9,30 – A Wuhan morto un altro medico, è il terzo – Un altro medico, il terzo, della città cinese di Wuhan è morto a causa del coronavirus, secondo l’account ufficiale di WeChat del Wuhan Xiehe Jiangbei Hospital, dove il medico lavorava nel reparto di gastroenterologia. Xia Sisi, 29 anni, è stata ricoverata in ospedale il 19 gennaio, e poi trasferita all’ospedale Zhongnan dell’Università di Wuhan, dove il suo stato di salute è peggiorato.

Ore 8,30 – Emergenza Corea del Sud – Quinto morto per Coronavirus in Corea del Sud è una donna che era già in gravi condizioni quando è arrivata al Kyungpook National University Hospital di Daegu, dove le è stata diagnosticata. È morta oggi. La Corea del Sud ha segnalato 556 casi di coronavirus, 309 dei quali associati al gruppo religioso Shincheonji di Daegu. La polizia di Daegu ha dichiarato domenica di aver dispiegato circa 600 agenti per localizzare i 670 membri del gruppo religioso Shincheonji dei quali non si conosce l’indirizzo. La Corea del Sud sta vivendo una delle peggiori epidemie al di fuori della Cina continentale, dove la maggior parte dei casi e dei decessi sono stati confermati.

Ore 08,00 – Hubei ancora il maggiore focolaio – Entrando più nello specifico, il bilancio del Coronavirus in Cina raggiunge i 2.442 morti, dopo le altre 97 vittime registrate ieri, quasi tutte nella provincia di Hubei. La Commissione nazionale sanitaria ha confermato anche altri 648 casi di positività. La maggior parte delle morti e delle infezioni sono state registrate a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre. Il totale dei contagiati in Cina ha raggiunto i 76.936 casi.

Ore 07,00 – Iran: voto e Coronavirus – In Iran è emergenza: sono 5 i morti per contagio da Coronavirus (Covid-19) e 750 i casi sospetti. Le elezioni parlamentari – svoltesi venerdì – e l’emergenza Coronavirus sono i due temi più trattati dai giornali e dalle agenzie di stampa iraniane oggi. Hamshari, importante giornale nazionale di Teheran, apre col titolo: “Rimaniamo uniti per combattere il coronavirus”.

