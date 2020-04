CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus nel mondo continua a mietere vittime e a registrare nuovi contagi: sono oltre 100mila i morti registrati in tutto il globo a causa dell’epidemia, mentre i casi accertati di Covid-19 sono oltre 1 milione e 650mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 11 aprile 2020:

Ore 07.00 – Trump firma il decreto per aiuti all’Italia – Donald Trump, ha firmato un memorandum, pubblicato sul sito ufficiale della Casa Bianca, con cui ufficialmente offre aiuto all’Italia. “La Repubblica Italiana – scrive in apertura il presidente degli Stati Uniti – uno degli alleati più stretti e di vecchia data, è stato devastato dalla pandemia di Covid-19, che ha già portato via più di 18 mila vite, portando la maggior parte del sistema sanitario a un passo dal collasso, e minaccia di spingere l’economia italiana in una profonda recessione”.

Il governo italiano, continua Trump nel documento, ha “chiesto l’aiuto degli Stati Uniti. Sebbene la prima e più importante responsabilità del governo degli Stati Uniti sia nei riguardi del popolo americano, andremo in aiuto dell’Italia per sconfiggere l’epidemia di Covid-19 e mitigare l’impatto della crisi, mostrando allo stesso tempo la leadership degli Usa davanti alle campagne di disinformazione cinese e russe, riducendo il rischio di una nuova infezione dall’Europa verso gli Stati Uniti”. Trump promette di “rispondere all’urgente bisogno dell’Italia per equipaggiamento medico e forniture per rispondere all’epidemia”. Toccherà al segretario alla Difesa, aggiunge il capo della Casa Bianca, identificare le forniture in eccesso che potranno essere trasferite al segretario di Stato” e da qui consegnate all’Italia. Gli Stati Uniti, sfruttando la rete che vede 30 mila dipendenti delle forze armate americane di stanza in Italia, offriranno agli ospedali servizi di telemedicina, ospedali da campo, cibo e forniture e assistenza tecnica.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Cina: al via ricerca volontari per fase 2 vaccino – La CanSino Biologics, azienda cinese che ha sviluppato assieme all’istituto di Biotecnologica dell’Accademia delle Scienze militari cinese un potenziale vaccino contro il nuovo Coronavirus, ha dato il via alla ricerca di 500 volontari per la fase 2 dei test sugli umani.

Portogallo proroga stato emergenza a primo maggio. Il Portogallo proroga fino al primo maggio lo stato di emergenza sanitaria al primo maggio per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19.

Malta chiude porti ai migranti: “Non c’è sicurezza”. Subito dopo l’Italia, anche Malta dichiara “non sicuri” i suoi porti per i migranti e ne ha disposto la chiusura.

50 casi sulla portaerei francese de Gaulle. Cinquanta membri dell’equipaggio della portaerei francese Charles de Gaulle sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Difesa francese.

In Germania quarantena per chi arriva dall’estero – Per far fronte alla pandemia di Coronavirus, entra oggi in vigore in Germania la quarantena domiciliare obbligatoria di 14 giorni per quanti entrano nel paese, tedeschi o stranieri.

Filippine, muore neonato di 23 giorni – Un neonato di 23 giorni, morto 5 giorni fa nelle Filippine, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Lipa, circa 70 Km a sud della capitale Manila, sui social network. Si tratta di una delle vittime accertate più giovani del virus: in Brasile era nei giorni scorsi morto un piccolo di soli 4 giorni, nato prematuro, e anche un bambino di 5 mesi in Bolivia dopo una settimana in rianimazione.

Primo caso registrato in Yemen – Un giorno e mezzo dopo l’annuncio della tregua in Yemen, il paese certifica il primo caso di contagio da Coronavirus. Come ha annunciato una nota ufficiale, il primo contagio si è registrato in una provincia del sud controllata dal governo. Nelle scorse settimane, era stato lanciato l’allarme sull’ impatto “catastrofico” che avrebbe avuto l’eventuale diffusione del Covid-19 in un paese così duramente provato da 5 anni di guerra, che secondo l’Onu affronta “il peggior disastro umanitario del pianeta”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

