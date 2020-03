Erede vietnamita Nga Nguyen positiva al coronavirus

L’erede miliardaria vietnamita Nga Nguyen, che aveva partecipato alle settimane della moda di Milano e di Parigi a febbraio scorso, è risultata positiva al coronavirus. Lo riporta il South China Morning Post. Nguyen è la figlia di un magnate del Vietnam: il 19 febbraio aveva presenziato alla sfilata di Gucci a Milano e il 25 febbraio allo spettacolo di Yves Saint Laurent a Parigi.

Il coronavirus le è stato diagnosticato il 6 marzo. Sempre secondo quanto riferito dai media locali, è risultata positiva al Covid-19 anche sua sorella, Nguyen Hong Nhung, di 26 anni. Ma le due ereditiere non sono state le sole a recarsi in europa per gli eventi di moda più attesi dell’anno proprio durante il periodo di più alto contagio: in centinaia hanno partecipato agli spettacoli della Milano Fashion Week, e così gli editori di moda e gli acquirenti che sono rientrati da Milano e Parigi sono entrati subito in isolamento. Tutti quelli che hanno partecipato alle settimane della moda nelle due capitali sono attualmente in quarantena autoimposta dopo essere tornati nei loro paesi di origine.

Intanto, sale il bilancio di vittime e dei contagiati dall’epidemia in Italia e nel mondo. Stando ai dati rilasciati oggi, lunedì 9 marzo, il coronavirus ha contagiato 110mila persone nel mondo. Il numero di morti ammonta a 3.831, mentre i guariti sono 62.302. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. In Francia è stata superata la soglia dei mille contagi. La Germania al momento ha 902 casi confermati. C’è stata la prima vittima del coronavirus in Africa, un turista tedesco di 60 anni morto in Egitto, nella Hurghada sul Mar Rosso. L’Iran ha bloccato tutti i voli per l’Europa.

Qui tutti gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Italia.

