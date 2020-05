Coronavirus, centinaia di persone ammassate fuori da un centro commerciale ad Atlanta

Un video diventato virale sui social mostra centinaia di persone accalcate e in fila in attesa di entrare in un centro commerciale di Atlanta, in Georgia, per acquistare l’ultimo modello delle Jordan, le Air 5 “Fire Red”. Nello stato americano le misure di quarantena per il Coronavirus sono state allentante da poco, e il governatore Brian Kemp ha addirittura invitato le persone a tornare nei negozi una volta rimosso l’obbligo di restare a casa. Nel filmato e nelle foto circolate sui social, gli abitanti di Atlanta sembrano averlo preso in parola. Ma la trovata e il mancato rispetto del distanziamento sociale non ha suscitato diverse polemiche in un Paese che risulta tutt’ora l’epicentro dell’epidemia di Coronavirus nel mondo, con oltre 1 milione di casi e 67mila decessi. Mentre le scarpe sono andate esaurite in poche ore, su Twitter migliaia di utenti hanno attaccato gli irresponsabili. “Le potranno indossare tra due settimane nella tomba, quando il sistema sanitario della Georgia sarà così al collasso da costringerli a morire in casa”, scrive un utente su Twitter. Altri accusano i consumatori di spendere in beni “non necessari” gli “stimulus check” concessi dal governo di Trump per sostenere l’economia al collasso. “E poi si domandano perché gli afro americani sono i più colpiti dal virus”, commenta un altro colpito dal fatto che tutte le persone in fila sembrino afro americane. Ma altri commentano ancora: “È un’eccezione: ad Atlanta usiamo mascherine e rispettiamo la distanza!”.

