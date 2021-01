Bush contro Trump: “Sono disgustato. Scene da Repubblica delle banane”

L’ex presidente Usa George Bush ha espresso in una nota tutto il suo disappunto per l’assalto armato al Congresso (qui una ricostruzione di quanto accaduto), in cui hanno perso la vita quattro persone (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale). Bush nella sua nota, pur senza nominarlo, ha anche attaccato Donald Trump: “Io e mia moglie Laura stiamo guardando increduli e sconcertati le scene di caos che si stanno verificando di fronte alla sede del nostro governo”, scrive Bush, “è una vista disgustosa che spezza il cuore. Questo è il modo in cui le elezioni vengono contese in una repubblica delle banane, non nella nostra repubblica democratica”.

L’assalto a Capitol Hill è stato “intrapreso da persone le cui passioni sono state infiammate da falsità e false speranze”, ha dichiarato Bush. “Sono scioccato per il comportamento irresponsabile di alcuni leader politici sin dalle elezioni – ha concluso l’ex presidente – e la mancanza di rispetto mostrata per le nostre istituzioni, tradizioni e le nostre forze dell’ordine”.

