Coronavirus, il Boston Globe come l’Eco Bergamo: 16 pagine di necrologi

Coronavirus, 16 pagine di necrologi sul Boston Globe

Il Boston Globe come l’Eco di Bergamo. Il quotidiano di Boston ha pubblicato 16 pagine di necrologi con i morti del Coronavirus domenica, come era avvenuto sul giornale di Bergamo all’apice della crisi quando le pagine di necrologi erano arrivate a 12 (ieri erano 3). Il Massachusetts è il terzo Stato più colpito degli Usa dal Covid-19, con 38.077 contagi e 1.706 morti. Il Boston Globe ha sottolineato come un anno fa le pagine di necrologi non superavano quota 7.

Bergamo Necrologi Coronavirus: impressionante impennata sulle pagine del giornale. Il video virale

