Mentre l’America e tutto il mondo sono in attesa di scoprire chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, Amanda Knox ha lanciato una frecciatina non troppo velata su Twitter: “Qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non potranno essere peggiori dei quattro anni che ho passato a studiare in Italia, giusto?”.

Whatever happens, the next four years can’t be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

Il riferimento è evidentemente a quanto di tragico ha dovuto vivere nel nostro Paese. Un messaggio quello della Knox che in poco tempo ha ricevuto decine di migliaia di interazioni, tra “mi piace”, commenti e retweet. Come accade in questi casi, il pubblico social si è diviso tra chi critica le parole della donna, giudicate fuori luogo, e chi invece dimostra solidarietà e comprensione.

Per chi avesse poco a mente la vicenda di Amanda Knox, ricordiamo che nel 2007, quando era una studentessa americana a Perugia, fu accusata di aver aiutato l’allora fidanzato Raffaele Sollecito ad uccidere la compagna di stanza Meredith Kercher. Nel 2011 è stata dichiarata non colpevole. Da allora è tornata a vivere negli Stati Uniti. Evidentemente l’Italia non le ha lasciato un bel ricordo.

