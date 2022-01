Afghanistan, i talebani gettano 3mila litri di alcolici in un canale | VIDEO

Le autorità afghane hanno gettato in un canale circa 3.000 litri di alcool sequestrato a Kabul, capitale dell’Afghanistan, governato dai talebani da quando le forze statunitensi e alleate si sono ritirate lo scorso agosto.

Secondo quanto dichiarato ieri dalla Direzione nazionale di intelligence, citando “una serie di infomrazioni di intelligence credibili” un’unità operativa speciale “ha arrestato tre spacciatori di alcolici nell’area di Kart-e-Char di Kabul con circa 3.000 litri di alcol”. “Il liquore sequestrato è stato distrutto e i rivenditori sono stati consegnati alla magistratura”, ha dichiarato in un tweet l’ente, che ha pubblicato un video del sequestro. In Afghanistan la vendita e il consumo di alcolici erano vietati anche sotto il precedente governo sostenuto dall’Occidente, ma i talebani, noti per la loro interpretazione intransigente delle norme islamiche, hanno adottato una linea più dura per contrastare queste violazioni.