Afghanistan, i talebani vietano alle donne i viaggi senza un parente uomo

Ancora un passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: i talebani, infatti, hanno vietato alle donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (circa 70 chilometri) se non accompagnate da un parente uomo.

Le nuove restrizioni sono state pubblicate dal ministero della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio e comprendono anche l’invito agli autisti a non accettare donne sui loro veicoli se non indossano il velo islamico, senza specificare tuttavia quale tipo di velo.

“Le donne non potranno allontanarsi oltre 45 miglia (72 chilometri) se non sono accompagnate da un membro della famiglia” ha spiegato Sadeq Akif Muhajir, portavoce del ministero.