Manovra 2020, nuovo vertice a Palazzo Chigi: Conte positivo

È previsto per stamattina 6 dicembre alle 8 il nuovo vertice di maggioranza sulla manovra. In modo particolare l’incontro servirà soprattutto per trovare un accordo sulla plastic tax, dopo l’esito negativo del vertice a Palazzo Chigi del 5 dicembre, al termine del quale non si è trovato un accordo sugli emendamenti alla manovra. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere che il clima è buono e che c’è convergenza politica.

Non la pensa allo stesso modo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, meno ottimista, che prevede una crisi di governo al 50 per cento.

Manovra 2020: cosa prevede la legge di Bilancio approvata dal governo

Plastic Tax

Nodo ancora da sciogliere è quello della plastic tax. I partiti di maggioranza non hanno trovato ancora l’intesa. Per quanto riguarda le auto aziendali, sarebbe previsto un gettito zero. La tassa di scopo resterebbe, ma la sua entrata in vigore potrebbe essere rinviata per dare il tempo alle aziende di adattarsi alle nuove disposizioni. Questo sarebbe l’orientamento del governo sulla plasti tax, al termine del vertice del 5 dicembre.

Intanto nella notte al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Ragioneria di Stato si è lavorato per cercare nuove risorse, anche per apportare delle modifiche alla sugar tax. Risorse che potrebbero riguardare anche la plastic tax, facendo sì che la tassa si abbassi.

Il premier chiede uno sforzo

Sforzo, questo, che è stato chiesto a Mef e Ragioneria di Stato dallo stesso presidente del Consiglio. “Tutti d’accordo che va fatto un ulteriore sforzo per ridurre la tassazione”, avrebbe detto Giuseppe Conte al termine del vertice. Il premier Giuseppe Conte, riferiscono, “ha chiesto alle strutture del Mef e alla Ragioneria di fare un ulteriore sforzo affinché quella che è già adesso una manovra che non aumenta la tassazione, non possa essere distorta per un paio di limitate misure collegate a tasse di scopo. Anche gli esponenti delle varie forze di maggioranza hanno concordato” sul risultato. “Sono ore febbrili. Adesso le strutture stanno lavorando intensamente per raccogliere questa indicazione politica sintetizzata dal presidente Conte al termine della riunione”.

Intanto il premier ha risposto anche al commento di Matteo Renzi, secondo il quale l’esecutivo non reggerebbe ancora per molto: “Per Renzi c’è il 50 per cento di possibilità che il governo cada? È un pessimista cosmico Matteo Renzi, state tranquilli, andiamo avanti, abbiamo tante cose da fare”.

Manovra 2020, ministro D’Incà a TPI: “Bene lavoro maggioranza, rispettiamo il cronoprogramma”

Manovra 2020, la Commissione Ue dà il via libera ma avverte: “Rischia di non rispettare il Patto di Stabilità”

Cosa prevede la manovra varata dal Governo

Potrebbero interessarti L'Ocse: "I giovani avranno pensioni basse, sarà una bomba che esploderà" Capitale umano: cos’è e come calcolarlo Un SMS falso per carpire dati riservati, Poste italiane: “Attenzione, rubano il vostro numero di carta”

Confermate la plastic tax e la sugar tax

Manovra 2020, Stefàno (Pd) a TPI: “Abbiamo salvato il Paese dalla Salvini tax”

La contro-manovra di Emma Bonino

“Quota 100 resta”: il Pd non vota l’emendamento di Italia Viva