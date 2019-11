Legge di Bilancio, Bonino a TPI: “Abolire categoricamente Quota 100 e reddito di cittadinanza”

Legge di Bilancio, Bonino a TPI: “Abolire Quota 100 e reddito cittadinanza”

Emma Bonino intransigente su Quota 100 e reddito di cittadinanza: “Abbiamo lavorato all’interno della manovra che ci è stata presentata e che io ritengo un ‘libro dei sogni’, come l’ho già definita. Abbiamo lavorato per cercare, da opposizione costruttiva, di migliorarla. Certo, se fossimo al governo, avremmo proposto cose ben più radicali, ma lavorando all’interno dello schema presentato, questo è ciò che possiamo fare”.

La senatrice di +Europa, Emma Bonino, parla ai microfoni di TPI, al margine della presentazione di “Okboomer”, la contro-manovra per abolire Quota 100 e reddito di cittadinanza.

“Bisogna innanzitutto disfare le cose più dannose dal punto di vista economico del Paese, parlo di reddito di cittadinanza e Quota 100”, spiega la senatrice che annuncia anche l’introduzione di due misure care alla sua politica:

“Si può guardare in altri ambiti, alla legalizzazione della cannabis e soprattutto alla regolarizzazione degli immigrati come propone da tempo “Ero straniero” per trovare nuovi gettiti da investire invece in istruzione e in dati di riforma che possano spingere l’economia. Questo è quello che cerchiamo di migliorare all’interno di una manovra che è meno che sufficiente”.

Sugli ultimi sviluppi su Ilva la Bonino si professa armata di poche speranze: “Si dice che l’Ilva chiudeva comunque, può darsi, non lo so, ma non capisco perché offrire un alibi su un piatto d’argento se così erano le intenzioni, come riescano a riparare adesso non mi è chiaro, rimane il fatto che questo è un dramma sociale ed economico, un dramma per l’intera regione per un settore molto importante dell’economia italiana”.

