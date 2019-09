Reddito di cittadinanza news di oggi 28 settembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI. Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, sabato 28 settembre 2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Reddito di cittadinanza news | I consulenti del lavoro: “Determinante la fase due”

“La fase due del reddito di cittadinanza sarà determinante” per superare il divario Nord-Sud in termini di occupazione e di sviluppo. Lo ha sottolineato in più occasioni il nuovo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. E lo ha ribadito il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, commentando gli esiti della ricerca dell’Osservatorio statistico della categoria professionale, presentata a Matera. La fase due sarà “incentrata sulle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca, o riqualificazione professionale di chi non ha un’occupazione”, ha aggiunto.

L’obiettivo è quello di “creare nuova occupazione facendo leva su un programma di abbattimento strutturale del costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e tecnologia soprattutto nei territori del Mezzogiorno”. Dalla ricerca emerge tra l’altro come otto regioni meridionali raggiungano globalmente lo stesso Prodotto interno lordo (Pil) della sola Lombardia (poco più del 22 per cento), e che nella classifica tra le province con il più basso tasso di occupazione vi siano Trapani, Agrigento e Napoli (con oltre il 38 per cento), mentre a Bolzano e a Bologna è attivo almeno il 72 per cento della popolazione.

Reddito di cittadinanza news | Ricarica mese di settembre

La ricarica di settembre del reddito di cittadinanza è in arrivo in questi giorni. Accreditato, nella maggior parte dei casi il 26 settembre 2019, i beneficiari hanno potuto vederlo come saldo disponibile a partire da ieri, 27 settembre.

Quando arriva il pagamento di settembre 2019

Reddito di cittadinanza news | Di Maio: “Non si tocca”

“Per me non si toccano. E siamo d’accordo con il governo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio parlando a Porta a Porta di Reddito di cittadinanza e Quota 100. “Su Quota 100 il cosiddetto tiraggio è minore di quello che avevamo previsto, ciò ci permette di poter risparmiare una parte di quei fondi e lo stesso vale per il reddito, dove i controlli hanno funzionato”, ha aggiunto.

Reddito di cittadinanza news| Tridico (Inps): “A quanto ammontano i risparmi”

Ammonta a circa un miliardo di euro il risparmio stimato per quest’anno dal Reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, al Forum dell’Ansa, spiegando che sono circa 2,5 miliardi di euro i risparmi per il 2019 che derivano dalle minori richieste per il sussidio introdotto dal M5s e Quota 100.

Le domande arrivate per il pensionamento anticipato sono state, anche quelle, inferiori alle attese e hanno permesso un risparmio di 1,5 miliardi. Invece “per il prossimo anno si prevede un risparmio più importante” da Quota 100, ovvero la misura sperimentale che consente di andare in pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Reddito di cittadinanza news | Governo al lavoro per la card unica

Una carta unica che funziona da documento d’identità, bancomat, e tessera sanitaria: la card unica è una delle nuove proposte del governo Pd-M5S da inserire nella legge di bilancio 2020.

Il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa del M5S ha annunciato di voler creare una nuova carta unica che renda possibile il tracciamento di tutte le movimentazioni di denaro. In questo modo verrebbero limitati il più possibile i pagamenti “in nero”. Tra le varie funzioni ci potrebbe essere anche quella di sostituire la patente di guida.

In futuro il governo aspira a estendere la card unica anche ad altri tipi di servizio. tra questi ci sarebbero la tessera per il reddito di cittadinanza, i versamenti della Naspi, il certificato elettorale, i badge della pubblica amministrazione e la carta d’identità valida per l’espatrio, con possibili accordi bilaterali anche con i Paesi extra Ue.

L’idea è quella di inserire il progetto della ‘card unica’ già nella legge di bilancio 2020, o al massimo di chiudere “entro i primi mesi del 2020”. Villarosa è attualmente impegnato in un confronto con il Ministero dell’Interno, Banca d’Italia, Abi, Poligrafico dello Stato, e altri operatori del settore. “Mi hanno rassicurato” sulla fattibilità in tempi rapidi della card unica, ha detto Villarosa.

Reddito di cittadinanza news | Per cosa si può usare

Rincari delle bollette in arrivo a partire dal ottobre 2019. L’elettricità subirà un rincaro del 2,6 per cento e il metano del 3,9 per cento. Le famiglie italiane spenderanno nel 2019 559 euro per l’elettricità e circa 1.107 euro per quella del gas.

La buona notizia per i beneficiari del reddito di cittadinanza è che i soldi della ricarica si possono essere spesi per pagare le bollette. Il pagamento del sussidio arriva ogni mese intorno al giorno 27.

È possibile, quindi, usare la card del reddito di cittadinanza per pagare le utenze. Per quanto riguarda il prelievo, esso è invece consentito fino ad un massimo di 100 euro. Tale importo massimale, però, va ad aumentare sulla base del numero e della tipologia dei componenti il nucleo familiare: moltiplicando l’importo per la scala di equivalenza, quindi, si può arrivare fino ad un massimo prelevabile di 210 euro al mese.

Reddito di cittadinanza news | Conte: “Non calerà l’attenzione”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che “non calerà l’attenzione sul reddito di cittadinanza”. “Ma – ha aggiunto – dobbiamo lavorare all’aspetto della formazione e a quello occupazionale perché solo così quel provvedimento non avrà carattere assistenzialistico”.

Intanto, il governo ha chiesto una modifica del reddito di cittadinanza all’Inps. L’ipotesi è quella di interrompere l’erogazione del reddito di cittadinanza per quei beneficiari che firmano un contratto di lavoro a tempo determinato, anche se di breve durata. Lo ha riferito il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

“Un miglioramento ci è stato chiesto sul Reddito. Si tratta della possibilità di interromperlo per il lavoratore che ha un rapporto di lavoro temporaneo, al massimo di tre mesi”, ha ammesso.

Una interruzione soltanto momentanea per i beneficiari del sussidio. “Poi riprenderebbe il reddito. Sarebbe un incentivo a far accettare un lavoro anche se breve”, ha spiegato Tridico.

Reddito di cittadinanza news | Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza, tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

