Aegon AM nomina Adrian Cammidge nuovo Global Head of Communications

Aegon Asset Management Aegon, società di gestione degli investimenti di Aegon NV, ha nominato Adrian Cammidge quale Capo della Comunicazione Globale, per gestire e coordinare le attività dei team di comunicazione in Europa e negli Stati Uniti. Cammidge, parte integrante della società dal 2007, ha ricoperto finora il ruolo di Head of Investment Communications di Kames Capital, che presto verrà inglobata nel brand Aegon Asset Management.

Precedentemente è stato Head of Business Media in Aegon UK. Egli ha ricoperto inoltre varie cariche come giornalista, inclusa quella di vicedirettore della rivista finanziaria Britannica, Money Marketing. Nel suo nuovo ruolo, Cammidge sarà responsabile della relazione con la stampa e della comunicazione interna. Con base a Londra, riporterà a Bradley Dawson, Global Head of Marketing. Cammidge dichiara: “Sono onorato e felice di poter essere alla guida del nostro nuovo team di comunicazione globale e di avere l’opportunità di lavorare per costruire un solido supporto che aiuti a perseguire le aspirazioni del nostro business.”

