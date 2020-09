Venezia: addetto alla sicurezza chiede a Sgarbi di indossare la mascherina | VIDEO

È diventato virale sui social un video che mostra un battibecco tra un addetto alla sicurezza della mostra del Cinema di Venezia e Vittorio Sgarbi, nato dopo che al critico d’arte era stato intimato di indossare la mascherina prima di entrare ad assistere a una proiezione. L’acceso diverbio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 settembre, all’esterno della sala dove era in programma la proiezione del film della sorella di Sgarbi, Elisabetta, dal titolo Extraliscio – Punk da balera. Sgarbi, che attualmente ricopre sia il ruolo di deputato che quello di sindaco di Sutri, si è presentato senza mascherina. Il critico, così, è stato richiamato da un addetto della sicurezza, che gli ha chiesto di indossare il dispositivo di protezione, obbligatorio nei luoghi chiusi così come prevedono le normative anti-Coronavirus.

Una volta indossata la mascherina, però, Sgarbi è stato richiamato nuovamente dall’addetto della sicurezza perché il naso era scoperto. A quel punto, il critico è ha iniziato a inveire contro l’uomo: “Se vedi uno che l’ha sotto il naso fatti i ca**i tuoi – ha urlato Sgarbi – Fatti i ca**i tuoi, chi ca**o sei?” con l’addetto alla security che ha replicato: “Sono quello che non ti fa entrare”. Successivamente, Sgarbi, che aveva già fatto parlare di sé per aver vietato a Sutri, cittadina di cui è sindaco, di indossare le mascherine, ha dichiarato che la lite in realtà era una messinscena con i giornali che sono caduti “nel tranello”. “Non c’è stata alcuna lite, ma un ‘teatrino’ premeditato insieme al mio amico della sicurezza. Del resto, basta guardare le foto e vedere che indossavo la mascherina” ha affermato Sgarbi sul suo profilo Facebook.

