Quali sono gli effetti collaterali del vaccino Pfizer dichiarati dall’Ema

Ema autorizza vaccino Pfizer/BioNTech: gli effetti collaterali

“Gli effetti collaterali di questo vaccino sono gli stessi di quelli riscontrati sugli altri”, e cioè stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti. Lo ha detto Sabine Straus, presidente del comitato per la sicurezza dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech. Gli effetti collaterali “più frequenti” riscontrati nella fase di sperimentazione sono “dolore in fase di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti, febbre alta”, ma “gli effetti collaterali durano circa un giorno”, ha detto Straus. L’esperta ha comunque raccomandato “un’importante azione di monitoraggio” alle autorità sanitarie sugli effetti riscontrati.

L’ok dellEma al vaccino Pfizer/BioNTech

L’ok dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer/BioNTech, come previsto, è arrivato con la riunione di oggi dell’agenzia Ue. Una riunione straordinaria che nei giorni scorsi era stata anticipata su sollecito di alcuni Paesi europei. “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”, ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. “La sicurezza del vaccino è stata la nostra priorità numero uno”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, durante la conferenza stampa. “Siamo al corrente della grande responsabilità di questa raccomandazione. Continueremo a raccogliere e monitorare i dati” anche “dopo l’approvazione”, ha aggiunto Cooke.

