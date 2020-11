Vaccino anti-Covid, Bassetti contro Crisanti: “Le sue parole ci hanno unito”

“Le sue parole ci hanno unito”: l’infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro il virologo Andrea Crisanti per le sue affermazioni sul vaccino anti-Covid. Lo scorso 19 novembre, infatti, Crisanti ha dichiarato che non avrebbe fatto il primo vaccino anti-Covid a gennaio, affermazioni poi parzialmente ritrattate. Intervenuto alla trasmissione Quarta repubblica, in onda su Rete 4 nella serata di lunedì 23 novembre, Matteo Bassetti non si è lasciato sfuggire l’occasione di punzecchiare il collega proprio per le sue dichiarazioni: “Le affermazioni di Crisanti credo che ci hanno uniti tutti, mi sembra che ci sia una difesa del vaccino da parte di tutti. Credo che si siano rispettate tutte le misure” ha detto Bassetti.

Poi l’affondo nei confronti di Crisanti: “In Italia se Bassetti dice una cosa immediatamente gli danno del fascista, se qualcuno dice una assurdità diventa un eroe”. Bassetti, quindi, conclude: “Insinuare oggi un dubbio sulla ricerca scientifica è gravissimo e che venga dal mondo della scienza è ancora più grave. Chi è lontano da questa malattia dice che non serve il vaccino”.

