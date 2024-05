L’aurora boreale illumina i cieli d’Italia: le spettacolari immagini

Tutti con la testa all’insù. Uno spettacolo insolito e magico ha colorato i cieli d’Italia e non solo nella serata di ieri. Una forte tempesta solare ha generato spettacoli aurore boreali nella notte tra venerdì e sabato, e il fenomeno potrebbe ripetersi questa sera. Si tratta della prima tempesta geomagnetica “estrema” (di livello 5 su una scala di 5) dal 2003, secondo il Centro di previsione meteorologica statunitense della Noaa-National Oceanic and Atmospheric Administration.

Così sui social hanno iniziato a fioccare le immagini di queste straordinarie aurore, con il cielo che si è colorato di rosso e mille sfumature, soprattutto al Centro-Nord. Un fenomeno atteso a causa della forte tempesta geomagnetica che sta colpendo la Terra, e ha reso possibile il fenomeno a varie latitudini in diverse parti d’Europa. La doppia azione di alta energia geomagnetica e vento solare hanno spinto l’Aurora Boreale addirittura fino alle nostre latitudini.

Aurora polare visibile in tutt’Italia in questi minuti: è una notte storica, è un fenomeno eccezionalmente raro a queste latitudini che è documentato soltanto in uno o due casi oltre 150 anni fa! Non succede da svariate generazioni e lo stiamo vivendo proprio in diretta!#aurora pic.twitter.com/lakJpCNr2y

— Earthbrook (@EARTHBROOK) May 11, 2024