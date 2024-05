Una folle notte milanese, tra il 21 e il 22 aprile. C’è Fedez e una rissa nel privé, le minacce e poi la misteriosa aggressione con ultrà del Milan che massacrano a mani nude in strada il personal trainer dei vip Cristiano Iovino e fuggono. La vittima che non denuncia. Una storia su cui adesso si sono accesi i fari della Procura di Milano che sospetta un agguato su commissione e molto altro, come riporta il Corriere della Sera.

I fatti (accertati) partono dalle 3.30 di lunedì notte, 22 aprile. I guardiani di un palazzo di via Traiano, vicino a Citylife, assistono a un violento pestaggio in strada. Vedono scendere 8-9 ragazzi da un van e accanirsi contro una persona. A terra resta Cristiano Iovino, personal trainer romano 37enne, balzato all’onore del gossip per un caffè preso in compagnia di Ilary Blasi dopo la separazione da Totti. Quando arriva l’ambulanza lui rifiuta il trasporto in ospedale, accetta solo di farsi medicare sul posto.

Iovino è terrorizzato, dice di non conoscere nessuno e di non sapere perché il gruppo si sia accanito su di lui. Ai carabinieri dice di non voler sporgere denuncia. Ma le forze dell’ordine vogliono vederci chiaro. Quel pestaggio viene messo in relazione con quanto successo poche ore prima in una delle discoteche più note di Brera, il “The Club” di largo La Foppa. Dentro c’è stata una rissa furibonda che ha coinvolto Iovino e Fedez.