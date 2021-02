Covid, Burioni contro la Ue: “Ha risparmiato soldi per i vaccini”

Il virologo Roberto Burioni si scaglia contro la Ue, colpevole a suo dire di non aver acquistato sufficienti dosi di vaccini anti-Covid, rallentando le inoculazioni e permettendo all’epidemia di continuare a circolare indisturbata.

L’esperto ha portato avanti la sua personale crociata contro l’Unione Europea sui suoi social, dove ha scritto una serie di tweet in cui ha attaccato Bruxelles.

“Israele ha pagato i vaccini più del doppio dell’Unione Europea e ne ha in abbondanza. Ringraziamo l’Unione Europea per avere utilizzato con parsimonia il denaro delle nostre tasse evitando inutili sprechi, come l’acquisto di un vaccino salvavita” si legge in uno dei cinguettii in cui Burioni ha commentato la notizia secondo cui l’Ue, a differenza di Israele, ha spuntato i prezzi più bassi sui vaccini.

E ancora: “Che spreconi questi israeliani a pagare il vaccino il doppio di quanto l’ha pagato l’Unione Europea. Che privilegio essere cittadini EU” è il contenuto di un altro tweet in cui Burioni mostra dei grafici che certificano il crollo dei nuovi casi di Covid in Israele.

In un altro tweet in cui commenta la diminuzione dei ricoveri ospedalieri nel Regno Unito, Burioni scrive: “Bellissime notizie, ricordo che per i vaccini non basta il pensiero. Bisogna prenotarli, comprarli, distribuirli e somministrarli. Se i vaccini non ci sono non è colpa della malasorte, ma della malagestione. Decidete voi di chi, ma non si scappa. Malagestione è”.

“Sono per natura un ottimista, ma la rassegnazione con la quale quasi tutti accettano dei ritardi inspiegabili nelle vaccinazioni che si tradurranno non solo in mancanza di libertà e catastrofi economiche, ma anche in perdite di vite mi stupisce ogni giorno di più” è invece un altro dei post scritti dal virologo.

Leggi anche: 1. Bozza nuovo Dpcm: le regole in arrivo per spostamenti, negozi e seconde case / 2. Covid, 6 regioni rischiano la zona arancione e due la rossa. Stretta rafforzata per Bologna. Siena e Pistoia in rosso / 3. Napoli, i ristoratori bloccano il Lungomare: “O ci fate riaprire o ci date i ristori”

4. Bologna in arancione scuro: paura per il terzo picco Covid / 5. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare” / 6. Come leggere i dati Covid: ricoveri in aumento nella maggior parte delle Regioni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Medici da reperire tassativamente e pronti a lavorare 12 ore”: la strategia per le vaccinazioni in Lombardia Covid, il bollettino di oggi: 20.499 casi e 253 morti Cinema e teatri riaprono il 27 marzo (in zona gialla)