Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 25 marzo 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 9,9 milioni di dosi, somministrate 8,5 milioni – Attualmente in Italia sono state consegnate 9,9 milioni di dosi di vaccini: 8,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose, 2,7 milioni la seconda.

