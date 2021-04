Roma-Milano, dal 16 aprile i primi treni Covid free

Dopo gli aerei “Covid free” l’iniziativa si estende anche ai treni. Dal 16 aprile, in via sperimentale, Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato) lancia il nuovo servizio sulla tratta Roma-Milano. I passeggeri che vogliono viaggiare sul Frecciarossa Covid free dovranno esibire l’esito del tampone negativo al Covid-19. Senza, non si potrà salire a bordo del treno.

Il primo treno Covid free parte venerdì da Roma Termini alle 8.50 e il secondo da Milano Centrale alle 18. I treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. Dopo la fase iniziale, l’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni.

Chi vuole salire a bordo del treno Covid free, come dicevamo, deve presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento che attesta l’esito negativo del tampone, molecolare o antigienico, effettuato entro le 48 ore precedenti il viaggio. È possibile effettuare gratuitamente il tampone anche in stazione. I vaccinati devono esibire la certificazione di negatività o sottoporsi al tampone prima di partire.

Nel caso il tampone risulti positivo – precisa la nota diffusa da Trenitalia – è previsto il rimborso del biglietto al 100%, anche se il cliente lo ha acquistato con tariffe scontate.

