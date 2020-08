“Voi portate la musica, noi le casse”: l’ironia tagliente dell’agenzia funebre Taffo sulle discoteche chiuse

Il sarcastico post di Taffo sulle discoteche chiuse

“Discoteche chiuse? No problem. Voi pensate alla musica, le casse le portiamo noi”: la comunicazione social dell’agenzia funebre Taffo colpisce ancora, questa volta a commento della decisione del governo di chiudere le discoteche fino al 7 settembre prossimo. Con il sarcasmo che lo contraddistingue, lo staff di Taffo si prende gioco di chi vorrebbe continuare ad assembrarsi e ballare nei locali notturni nonostante i divieti, facendo eco alle polemiche esplose dopo la nuova ordinanza emanata domenica 16 agosto dall’esecutivo.

“Organizziamoci per conto nostro. Su le maniiiiiiii 🙌🙌 Se invece non vi piace ballare, abbiamo scritto un libro”, si legge nel post. Il link rimanda al libro “TAFFO. Ironia della morte. Riderne è l’unico modo per uscirne vivi”, scritto da Riccardo Pirrone, il social media manager che si occupa delle campagne pubblicitarie dell’agenzia di pompe funebri.

