Chiusura discoteche, Sileri a TPI: “Si è scelto il principio di massima precauzione”

“Bene la chiusura delle discoteche in tutta Italia: si è scelto il principio di massima precauzione”. Commenta così a TPI il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri la decisione del governo sullo stop alle attività nei locali presa oggi – domenica 16 agosto – dopo il vertice urgente tra governo e Regioni.

“Io sono dell’avviso che i ragazzi – continua Sileri – non devono essere trattati da untori ma responsabilizzati. In questo momento, tuttavia, anche se il numero dei contagi in Italia è più basso degli altri paesi, serve grande attenzione“. A far intervenire il governo sono stati infatti gli oltre 600 contagi di ieri, la crescita costante dei numeri e i giovani ricoverati in condizioni severe.

E, sulla stretta rispetto alle mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6 di mattina riportata nella nuova ordinanza, il numero due del ministero della Salute dice: “Dove c’è rischio di assembramento, bene la mascherina anche all’aperto negli orari della movida, e la chiusura dei locali”. Poi Sileri ribadisce: “Non siamo in una situazione di allarme, nessun terrore ma massima precauzione”.

