La sorella di Giulia Tramontano: “Non ho mai avuto stima di Alessandro”

Giulia Tramontano aveva scoperto il tradimento di Alessandro Impagnatiello già a gennaio: è quanto dichiara la sorella della ragazza, Chiara, durante l’interrogatorio con i carabinieri, il cui verbale è stato svelato da La Repubblica.

Secondo quanto sostiene la sorella di Giulia, Impagnatiello circa quattro mesi fa avrebbe detto alla compagna “di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza e che, per via di questa situazione” Giulia “stava pensando di abortire in quanto era incinta”.

Secondo Chiara Tramontano le “problematiche sentimentali” le prime problematiche tra i due sono sorte quando hanno “iniziato la convivenza nel febbraio 2021”.

“Fin dall’inizio non ho mai avuto una grande stima di Alessandro” ha poi rivelato la sorella della 29enne uccisa.

Perplessità che la stessa Chiara avrebbe manifestato alla sorella Giulia, la quale non le nascondeva che sin dal “febbraio 2021, quando è iniziata la convivenza con Alessandro” nella casa di Senago “c’erano problematiche sentimentali con il compagno”, che “spesso assente per lavoro” lasciava Giulia a casa da sola.

La situazione sarebbe peggiorata quando “nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza”.

La giovane, infatti, abbandona momentaneamente la casa in cui viveva con Impagnatiello per fare ritorno nell’abitazione dei suoi genitori.

Prima di tornare in provincia di Milano, Giulia avrebbe detto alla sua famiglia che “non avrebbe perdonato Alessandro, ma sarebbe tornata a Senago temporaneamente in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa oppure tornare a casa dei genitori”.

Poi la crisi tra i due sarebbe momentaneamente rientrata fino al tragico epilogo di sabato scorso quando Giulia, dopo aver chiesto un chiarimento al fidanzato, è stata uccisa proprio da quest’ultimo.