La mamma di Impagnatiello: “Avevo offerto ospitalità a Giulia, mi raccontò dei sospetti mostrandomi il corredino”

La mamma di Alessandro Impagnatiello: “Avevo offerto ospitalità a Giulia”

Giulia Tramontano aveva già dei sospetti su Alessandro Impagnatiello e si era confidata con la mamma di quest’ultimo, Sabrina Paulis.

È quanto emerge dai verbali della donna, resi noti da La Repubblica. “C’erano stati, in precedenza, altri sospetti, a metà maggio, infatti, durante una visita in casa per dare un’occhiata al corredino del nascituro mi faceva capire che aveva qualche sospetto su un’eventuale altra relazione sentimentale di Alessandro con un’altra donna. Non sapendo nulla di tutto questo cercavo di rassicurarla”.

Quando i dubbi diventano realtà, la 54enne fa visita alla nuora: “Non appena siamo arrivati chiedevamo alla stessa se avesse mangiato ma lei, impugnando un pacchetto di sigarette di marca Marlboro touch, riferiva di no e sbatteva il citato pacchetto contro un mobile in sala riferendo di essersi fumata diverse sigarette. Dopodiché Giulia ci mostrava i messaggi inviati da una ragazza”.

La donna il 27 maggio viene a conoscenza della doppia vita di Alessandro, mentre è a casa di Omar, il figlio minore, che riceve proprio la telefonata di Giulia che “lo informava del fatto che Alessandro aveva una relazione sentimentale con un’altra donna. Mio figlio Omar le chiedeva spiegazioni in merito e Giulia gli riferiva di essere stata contattata direttamente dalla donna”.

All’incontro chiarificatore con l’altra fidanzata di Impagnatiello, al quale quest’ultimo si è sottratto, la mamma del killer era intenzionata a partecipare all’incontro: “Io riferivo a Giulia di essere intenzionata ad andare insieme a lei per presenziare all’incontro ma, la stessa, non ha voluto la mia presenza”.

La donna, però, ha comunque accompagnato la ragazza a Milano insieme al suo compagno: “Giulia mi rassicurava sul fatto che, quando sarebbe tornata, mi avrebbe contattata”.

Al ritorno, Giulia, come promesso precedentemente, ha chiamato la mamma di Impagnatiello avvisandola “che avrebbe interrotto la relazione con Alessandro in quanto lui aveva scelto di frequentare”.

“Una volta riaccompagnata a casa – spiega ancora Sabrina Paulis ai carabinieri – chiedevamo a Giulia se volesse passare la notte a casa nostra per ‘staccarsi’ da Alessandro ma lei ci riferiva di non averne bisogno e che comunque, il comportamento di Alessandro, se lo aspettava”.

“Nella speranza che Giulia mi telefonasse per sfogarsi, verificavo i suoi accessi su Whatsapp notando un ultimo accesso alle ore 21:45 circa senza però avere contatti. Nella mattinata di domenica 28.05 le inviavo un messaggio senza che però risultasse ricevuto pertanto provavo a chiamarla ma, il telefono, risultava spento” racconta ancora la donna.