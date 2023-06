La disperazione della mamma di Impagnatiello: “È un mostro” | VIDEO

“Alessandro è un mostro”: a parlare è Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello, il barman accusato di aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di sette mesi.

Intervistata da La Vita in Diretta, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, la donna ha dichiarato: “Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare… La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”.

che strazio al cuore 💔

#GiuliaTramontano pic.twitter.com/Gwe5jeB1wi — 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞 🤍- in sessione – diziland (@AnEdSerDream) June 2, 2023

“È un mostro e lo ripeterò sempre, lui è un mostro… È sempre stato una persona educata, lui poi nascondeva ma noi non lo sapevamo, se lui aveva una doppia personalità noi non lo sapevamo”.

Nessun perdono, dice la mamma di Impagnatiello. “No, come fai a perdonare? Alessandro poi era, quello sì, ma è imperdonabile. Perché l’hai fatto? Non dovevi farlo, non dovevi farlo, Alessandro. Hai rovinato la vita di tutti”. La donna, poi, chiede al figlio di dire “tutta la verità, ormai non puoi scappare da nulla”.

È vero, la pena di morte non è giusta e anzi, probabilmente Alessandro Impagnatiello, l’assassino di Giulia Tramontano, desidera di morire. Alessandro merita altro: carcere a vita, 2 pasti al giorno, 3 metri quadri di spazio, nessuna visita. E soprattutto merita di guardare in… pic.twitter.com/7XQnuVGV8d — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) June 2, 2023

“Hai rovinato tutti quanti, tutti, devi dire tutta la verità, perché lo meritiamo tutti, Giulia compresa, con Thiago, soprattutto Thiago. Tuo figlio, che non vedrai mai più, non ci sarà mai più, e non vedrai mai più Giulia perché quello che hai fatto, hai fatto schifo. Sei un mostro. Purtroppo sei un mostro. È la verità, è tua mamma che te lo sta dicendo. Sei un mostro” aggiunge ancora la donna.

Durante l’intervista, poi, la donna ha aggiunto: “Ale non era così credetemi. Non lo so cos’è successo. Io non ci credo ancora, non ci credo. Ho sempre creduto ad Alessandro, perché lui era molto credibile. Io gli dicevo ‘Ale, tu mi devi dire qualcosa?’, eravamo io e lui da soli, ‘Mi devi dire qualcosa, Ale?’. Lui mi diceva ‘No, non ti devo dire niente… Mamma tu fidati di me’ ha detto, ‘Dovete fidarvi di me, voi dovete fidarvi’. Come faccio a non credere? Anche perché Ale era così, ecco perché mi fidavo. Come fai, uno che ti dice così e poi sai che è tuo figlio”.