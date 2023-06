Gli ultimi messaggi di Giulia Tramontano ad Alessandro Impagnatiello

“Fatti trovare a casa”: lo scrive Giulia Tramontano ad Alessandro Impagnatiello nel tardo pomeriggio di sabato scorso, prima di essere uccisa dal suo compagno.

La ragazza, incinta al settimo mese, ha appena incontrato l’altra fidanzata del barman, scoprendo tutta la verità, ovvero che il suo compagno aveva una relazione parallela con un’altra donna.

“Ti amo…wow. Sono curiosa di sapere cosa ti inventerai ora. Gran pezzo di m… che non sei altro, quella è casa mia e tu non devi farci entrare nessuno, hai capito? Sto tornando a casa, fatti trovare” scrive Giulia a Impagnatiello intorno alle 18.30 di sabato.

Cronaca / Alessandro Impagnatiello, le ricerche sui delitti famosi e quell’ultima bugia su Giulia Tramontano: “Si è accoltellata da sola” Cronaca / “Non vuoi trovare Giulia?”, la telefonata ad Alessandro Impagnatiello: “Ho già le mie cose per la testa” | VIDEO Cronaca / “Mi diceva che Giulia era bipolare, poi ho visto i guanti in lattice”: il verbale dell’amante di Impagnatiello

“Sono in metro, ti avviso, non ti muovere da là” aveva scritto precedentemente la ragazza al suo fidanzato mentre si recava all’appuntamento con l’altra fidanzata dell’uomo.

Ma Impagnatiello si era sottratto al confronto a tre ed era già andato via. Così, dopo l’incontro, Giulia scrive a Impagnatiello: “Quanto fai schifo alla razza umana. Hai fallito nella vita, due figli con due madri diverse, che tu possa affogare nella merda che ti crei da solo. Sto tornando a casa, fatti trovare”.

Giulia tornerà a casa intorno alle 7 trovando la morte poco dopo. La ragazza, secondo quanto emerge, aveva anche scritto a un’amica e collega di lavoro prima di rincasare.

“Giulia, scioccata, mi ha raccontato che A. le aveva detto tutto, che Impagnatiello non si era fatto troavre dicendo ai responsabili (del bar, ndr) di dover andare in ospedale dalla madre, cosa non vera. A. le aveva raccontato che sul lavoro era visto male, era soprannominato ‘lurido'” si legge nel verbale reso noto da La Repubblica.

“Mi ha detto che Alessandro le aveva ronviato la vita e che adesso sarebbe stata costretta a tornare in meridione dopo tutit i sacrifici fatti per lasciarlo. Mi ha detto che era sua intenzione, una volta rincasata, di parlare con Alessandro e che poi sarebbe andata via. Mi ha assicurato che mi avrebbe aggiornata”.