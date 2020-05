Una coppia fa sesso sul molo in pieno giorno e viene denunciata. I due non hanno solo commesso atti osceni in un luogo pubblico, ma hanno anche violato le norme del lockdown in piena pandemia. I fatti si sono svolti venerdì 15 maggio nel comune di Chiaverano, sulle splendide rive del lago Sirio, in provincia di Torino.

A sorprendere i due focosi amanti tra i primi è stato Dario Moia, titolare dello Chalet Moia che si affaccia sul Lago, ma subito dopo molti altri passanti hanno notato la scena. La coppia, indisturbata, durante l’ora di pranzo, si è lasciata andare ad effusioni decisamente hot sul molo da sempre considerato nella zona un posto molto romantico dove gli innamorati decidono spesso di incontrarsi e passeggiare. Avvisato del fatto anche il vicesindaco Maurizio Tentarelli è giunto sul luogo, ma i due amanti stavano ormai andando via. Ora la coppia è stata denunciata, in attesa di essere identificata.

