Il corteo sta ancora attraversando le strade di Roma e dalla partecipazione arriva una richiesta precisa: cambiare la manovra e riportare il lavoro al centro delle scelte del Paese. Lavoratrici e lavoratori hanno reso possibile una manifestazione straordinaria, scegliendo di scioperare, rinunciare alla retribuzione e dare forza a rivendicazioni che riguardano la vita quotidiana di milioni di persone.

“Oggi è una grande giornata di democrazia e partecipazione contro una legge finanziaria iniqua, che non risponde alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e dei giovani di questo Paese, che continuano a essere trattati come un bancomat”. Diego Piccoli, segretario generale della Fillea Cgil Roma e Lazio, mette al centro della giornata il rapporto tra la risposta della piazza e le ragioni sociali della protesta.

Lo sciopero generale del 20 novembre si accompagna a manifestazioni in oltre cento piazze italiane. A Roma il percorso annunciato collega piazza Vittorio Emanuele II ai Fori Imperiali, portando nel centro della Capitale le richieste di chi contesta la politica economica del Governo.

La mobilitazione nazionale rivendica aumenti salariali e pensionistici, investimenti nei servizi pubblici, politiche industriali e una diversa distribuzione del carico fiscale. Per il sindacato, la partecipazione dei lavoratori dà sostanza a queste richieste. Dietro ogni adesione ci sono condizioni concrete: il salario che perde valore, la fatica di arrivare alla fine del mese, l’incertezza sul futuro.

La forza della manifestazione nasce dalla scelta di affrontarle insieme, trasformando difficoltà spesso vissute individualmente in una domanda collettiva di cambiamento. “Il carovita sta depauperando le nostre vite, la nostra dignità e la nostra libertà”, denuncia Piccoli. Il tema salariale riguarda infatti anche la possibilità di scegliere: dove abitare, come curarsi, quali opportunità offrire ai figli.

Quando il reddito non basta, si restringono gli spazi di autonomia e aumenta la dipendenza da aiuti familiari, rinunce e indebitamento. Per questo recuperare potere d’acquisto e rinnovare i contratti è una questione di giustizia sociale. La piattaforma della Cgil lega questa richiesta al rafforzamento della sanità e dell’istruzione pubbliche, al contrasto della precarietà e all’accesso alla casa.

A Roma e nel Lazio la vertenza investe anche le istituzioni territoriali, alle quali il sindacato chiede interventi sulle tariffe, sulle addizionali locali e sul welfare. Una parte rilevante del reddito disponibile si decide anche attraverso il costo e l’accessibilità dei servizi. Nelle parole di Piccoli, la critica alla manovra riguarda proprio l’assenza di una risposta adeguata su questi fronti: sanità, qualità del lavoro, salari e sicurezza.

La denuncia del sindacato chiama in causa le priorità della spesa pubblica e gli effetti delle decisioni economiche sulle persone che vivono del proprio lavoro. Per chi opera nei cantieri, la sicurezza è una misura essenziale di quelle scelte.

“Vogliamo lavorare per vivere dignitosamente», afferma il segretario della Fillea. E il lavoro deve consentire di tornare a casa, senza trasformare ogni giornata in un rischio. La dignità della retribuzione e la tutela della salute fanno parte della stessa rivendicazione: riconoscere il valore delle persone, delle loro competenze e della loro vita”. Anche sulle pensioni Piccoli richiama una differenza che le regole devono considerare: “I lavori non sono tutti uguali”.

Dietro la richiesta di poter lasciare prima il lavoro c’è il peso degli anni trascorsi a svolgere attività fisicamente gravose. Ignorare quella fatica significa applicare un’apparente uniformità a condizioni profondamente diverse. La mobilitazione contiene inoltre una proposta fiscale: a partire da un fisco equo che sia realmente progressivo. Basta continuare a prelevare sui salari e sulle pensioni dei lavoratori, sottolineano dalla piazza. Il punto è come distribuire il finanziamento dei servizi e delle politiche pubbliche, evitando che il peso ricada sistematicamente sui redditi più facilmente tassabili.

La giornata di oggi pone quindi una questione che resterà aperta dopo il corteo. Una manifestazione può rendere visibile una domanda sociale, per ottenere risposte servono continuità, organizzazione e confronto nei luoghi di lavoro. Mantenere una posizione contro provvedimenti giudicati iniqui significa verificarne gli effetti, avanzare alternative e costruire la partecipazione necessaria a sostenerle.

“Non ci fermeremo finché il Governo non cambierà la legge finanziaria”, conclude Piccoli. È l’impegno che accompagna la Fillea e tutto il mondo sindacale nelle strade di Roma: dare seguito alla partecipazione di oggi, perché salari, sicurezza, pensioni e servizi pubblici diventino priorità nelle decisioni. Chi ha scioperato ha sostenuto un costo personale per chiedere un cambiamento collettivo. A quella scelta la politica deve una risposta.