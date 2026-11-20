Le istruzioni per la puntata de La Torre di Babele e l’addio agli amici e alla famiglia: Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera racconta gli ultimi giorni di Corrado Augias, il giornalista e scrittore morto lo scorso 19 novembre all’età di 91 anni. Solamente due giorni prima di morire, il lunedì, Augias ha dato istruzioni per l’ultima puntata del programma in onda su La7, che andrà in onda lunedì 23 novembre in prima serata. “Un ricordo di Antonio Gramsci, un dialogo con il cardinale Zuppi sull’aldilà – scrive Cazzullo – un saluto al suo pubblico”. Il giorno seguente, Corrado Augias ha chiamato gli amici per ringraziarli “per quello che avete fatto per me”. Mercoledì, l’addio alla moglie Daniela Pasti e alla sua famiglia.

Proprio a proposito dell’ultima puntata de La Torre di Babele, che verrà trasmessa all’interno dello speciale Corrado Augias, Saluto di un Maestro, il direttore di La7 Andrea Salerno ha rivelato: “Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti. E così sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”. E ancora: “Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele, indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere. Ha chiesto di andare in onda di lunedì, la ‘sua’ serata, e ha dato altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato. Lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023: è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato”.