La Procura di Caltanissetta ha chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip ha respinto l'istanza: fari puntati sulla sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino

L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I pm hanno chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip ha rigettato l’istanza.

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto anche altre quattro richieste di misure cautelari avanzate dall’ufficio inquirente: la custodia cautelare in carcere per Donatella Peruzzi (funzionaria del Dis), gli arresti domiciliari per Francesco Pacetto (storico assistente di De Gennaro) e la sospensione dalle funzioni per Massimo Carnicelli (agente di scorta del superpoliziotto).

La Procura, guidata da Salvatore De Luca, ha fatto ricorso al tribunale del Riesame, che ha fissato l’udienza il primo dicembre, giorno in cui si terrà anche l’interrogatorio di De Gennaro davanti ai pm.

La notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati dell’ex capo della Polizia – 78 anni, oggi presidente di Eurolink, il consorzio di imprese che segue la progettazione del ponte sullo Stretto di Messina – arriva a pochi giorni dalle perquisizioni disposte dagli inquirenti nella sua abitazione e in quelle di alcuni suoi ex collaboratori.

In un comunicato, il procuratore De Luca spiega che le contestazioni riguardano essenzialmente due fattispecie: da un lato, un depistaggio “dichiarativo” – in concorso fra De Gennaro, Pacetto e Carnicelli – volto a indurre il pentito di Cosa Nostra Salvatore Contorno e rendere dichiarazioni alla stessa Procura nissena; dall’altro, un depistaggio “materiale” – in concorso fra De Gennaro, Peruzzi e Carnicelli – consistente nell’occultamento e distruzione di una serie di documenti.

L’inchiesta a carico di De Gennaro è partita tre anni fa in seguito alle rivelazioni di un testimone. Gli inquirenti, impegnati negli accertamenti sulla sparizione dell’agenda di Borsellino, hanno puntato i fari in particolare sul rapporto tra l’ex capo della polizia e Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra Mobile di Palermo, ritenuto dai pm il regista del depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio (e morto nel 2002). Secondo la ricostruzione investigativa, la borsa di Borsellino, contenente forse anche l’agenda del magistrato, sarebbe finita nelle mani di La Barbera subito dopo l’attentato.

Nelle carte della Procura c’è anche una intercettazione, risalente a tre anni fa, in cui la figlia di La Barbera si sfoga con sua madre: “Ma perché lui non è mai uscito in queste vicende?”, dice riferendosi a De Gennaro. “Quando non ci sarà più – aggiunge – uscirà il delirio”.

Il rapporto tra De Gennaro e La Barbera è documentato almeno dal 1989, anno in cui Contorno, già collaboratore di giustizia, viene arrestato di ritorno in Sicilia dagli Stati Uniti. All’epoca De Gennaro era a capo del Nucleo Centrale Anticrimine che gestiva il pentito.

Secondo la Procura di Caltanissetta, nel 2025 l’ex capo della Polizia – che per undici anni affiancò Giovanni Falcone e che dal 1991 al 2000 è stato ai vertici della Direzione investigativa antimafia – si sarebbe adoperato (coadiuvato da Carnicelli e Pacetto) per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria e per occultare atti giudiziari e articoli di stampa legati all’arresto del pentito nel 1989.

De Gennaro è indagato inoltre per l’ipotesi di aver nascosto e parzialmente distrutto (in concorso con Peruzzi e Carnicelli) documentazione sia cartacea che informatica “certamente di rilievo e compromettente” subito dopo le perquisizioni ai familiari di La Barbera nel 2023.

Nelle 126 pagine del decreto di perquisizione, i pm osservano che “sin dai primi accertamenti si è registrata una, apparentemente ingiustificata, preoccupazione da parte di Gianni De Gennaro, sia per l’indagine sulla strage di via D’Amelio e sul depistaggio, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia di Arnaldo La Barbera, sia sull’andamento del processo depistaggio, in corso presso il tribunale di Caltanissetta”.

Il procuratore De Luca sottolinea che la decisione del gip di non convalidare la richiesta dei domiciliari per De Gennaro non equivale a una bocciatura della tesi accusatoria. “In relazione al depistaggio materiale – si legge nel comunicato della Procura – il gip ha ritenuto che l’ipotesi di delitto in esame sussisterebbe solo nel caso in cui fosse provato che l’occultamento e la successiva distruzione di documentazione fossero riferibili alla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino”. Le carte finora trovate dagli inquirenti, invece, riguardano le vicende del rientro di Contorno dagli Stati Uniti e il fallito attentato a Falcone nel 1989.

Nato il 14 agosto 1948 a Reggio Calabria, De Gennaro è entrato in Polizia nel 1973. Distintosi per qualità investigative alla Mobile di Palermo, negli anni Ottanta è stato tra i più principali collaboratori di Giovanni Falcone, partecipando fra le altre cose all’arresto di Tommaso Buscetta. Negli anni Novanta è stato prima vicedirettore e poi direttore della Dia (la Direzione investigativa antimafia). Nel 2000 è stato nominato capo della Polizia, incarico che ha mantenuto fino al 2007: durante il suo mandato la Polizia si rese responsabile delle violenze al G8 di Genova. Dopo essere stato scelto dal Governo Berlusconi come Supercommissario per l’emergenza rifiuti in Campania, nel 2008 è diventato direttore del Dis, il vertice di coordinamento dei Servizi Segreti. Tra il 2012 e il 2013, ai tempi del Governo Monti, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Dal 2013 al 2020 è stato presidente di Finmeccanica (oggi Leonardo). Dal 2023 guida Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.