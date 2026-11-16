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Cronaca

Nuovo allarme bomba nelle scuole: “Esplosione tra 40 minuti. Abbiamo avvelenato il cibo della mensa”. Nessuna evacuazione dopo la direttiva del Viminale

Immagine di copertina
Credit: AGF

La mail è firmata M.A., iniziali di Mikhail Andropov

di Niccolò Di Francesco
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Nuovo allarme bomba nelle scuole, il primo da quando è stata emanata la circolare del Viminale che prevede lo stop alle evacuazioni se non ordinate da prefetto e questura. Il messaggio, firmato da M.A., iniziali di Mikhail Andropov, inizia con un rimprovero: “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato”. E ancora: “Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio”. Il messaggio si conclude: “Tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna. M.A”.

Secondo il Viminale e il ministero dell’Istruzione le direttive sono state applicate: nessun istituto, infatti, sarebbe stato evacuato. Nella circolare inviata da Piantedosi, infatti, si leggeva: “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”. Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche mediante impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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