Nuovo allarme bomba nelle scuole, il primo da quando è stata emanata la circolare del Viminale che prevede lo stop alle evacuazioni se non ordinate da prefetto e questura. Il messaggio, firmato da M.A., iniziali di Mikhail Andropov, inizia con un rimprovero: “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato”. E ancora: “Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio”. Il messaggio si conclude: “Tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna. M.A”.

Secondo il Viminale e il ministero dell’Istruzione le direttive sono state applicate: nessun istituto, infatti, sarebbe stato evacuato. Nella circolare inviata da Piantedosi, infatti, si leggeva: “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”. Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche mediante impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.