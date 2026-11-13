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Cronaca

La Caritas: “Nel 2025 oltre 5 milioni di persone hanno rinunciato a una visita medica”

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Credit: AGF

È quanto emerge dal Rapporto Povertà e Risorse 2026

di Niccolò Di Francesco
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In Italia la povertà rischia di diventare una condizione dalla quale è sempre più difficile uscire.  È quanto emerge dal Rapporto Povertà e Risorse 2026 di Caritas Italiana. Nel 2025 i servizi Caritas informatizzati hanno assistito 282.539 persone, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari. Tra loro ci sono anche lavoratori e famiglie con figli che non riescono a soddisfare  i bisogni quotidiani. La difficoltà economica si riflette anche sulla salute: oltre 5,6 milioni  di persone hanno rinunciato a visite mediche o accertamenti diagnostici necessari. Tra gli assistiti dalla Caritas, il 16,1% presenta fragilità sanitarie o ha chiesto aiuto per le cure. In dieci anni il numero di persone con queste problematiche è aumentato del 69,4%.

Nel 2025 la rete Caritas ha fornito aiuti alimentari a 126.850 persone attraverso pacchi, empori solidali e buoni spesa. Ma il dato più significativo riguarda la durata del bisogno: il 48,2%  di chi riceve questi sostegni è in contatto con la Caritas da almeno tre anni. La povertà non riguarda soltanto chi è disoccupato. Tra le persone sostenute dalla Caritas ci sono anche lavoratori il cui reddito non basta a garantire le necessità quotidiane. Le difficoltà economiche si intrecciano con quelle abitative, sanitarie e familiari, rendendo sempre più complicato riconquistare l’autonomia. Il rapporto Caritas richiama la responsabilità delle istituzioni: rafforzare la sanità pubblica, contrastare la povertà alimentare e affrontare le cause strutturali dell’esclusione sociale. “La nostra richiesta alla politica non è certo quella di sostenere un sistema sempre più grande di aiuti”, ha dichiarato don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana. “Chiediamo di costruire un Paese nel quale sempre meno persone siano costrette a ricorrervi. È necessario misurare, accanto alle risorse impiegate o alle prestazioni erogate, soprattutto ciò che concretamente cambia nella vita delle persone”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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