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Cronaca

È morto Toni Capuozzo, inviato di guerra e conduttore Mediaset: aveva 77 anni

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Credit: AGF

Solo poche settimane fa aveva rivelato di avere un tumore

di Niccolò Di Francesco
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È morto all’età di 77 anni il giornalista Toni Capuozzo, storico inviato di guerra per le reti Mediaset nonché conduttore. Solamente poche settimane fa, in un post su Facebook, aveva rivelato di avere un tumore: “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”. Nato a Palmanova, in provincia di Udine, si era avvicinato al giornalismo dopo aver aderito a Lotta Continua e aver scritto per il quotidiano soprattutto su tematiche legate all’America Latina.

Inviato in Somalia, Afghanistan, Jugoslavia e Medio Oriente, ha seguito i principali conflitti degli ultimi anni per il Tg5, il Tg4 e Studio Aperto. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, venne sequestrato insieme alla troupe del Tg5 nei pressi di Najaf. Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, dal 2000 al 2017 ha curato e condotto Terra!, programma d’approfondimento giornalistico in onda prima su Canale 5, come rubrica settimanale del Tg5, e poi, sotto la direzione di Videonews, su Rete4. Tra i primi che hanno espresso il proprio cordoglio, Enrico Mentana, che aveva lavorato con Capuozzo quando era direttore del Tg5, che ha scritto sui social: “Ciao Toni, amico per sempre”. Nell’ultimo periodo della sua vita, il giornalista aveva curato e condotto Giganti – I protagonisti della storia, in onda in prima serata su Rete 4 a settembre.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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