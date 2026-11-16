Osservatorio AGCOM: Iliad prima in Italia per crescita su Mobile e Fisso e sul Mobile residenziale supera i brand di TIM e Fastweb+Vodafone

Iliad consolida la propria posizione nel mercato italiano delle telecomunicazioni: secondo i dati dell’ultimo Osservatorio AGCOM, nel mercato mobile residenziale è davanti al brand di TIM e di Fastweb+Vodafone. iliad raggiunge così il secondo posto tra i brand commerciali, considerando i singoli marchi principali e non i second brand degli operatori concorrenti.

Un posizionamento che segna un importante traguardo per l’azienda e conferma la solidità del percorso di crescita avviato dal suo ingresso nel mercato italiano.

Inoltre, nei primi sei mesi del 2026, l’operatore è il primo in Italia per crescita sia sul mobile sia sul fisso, registrando un incremento delle proprie quote di mercato in entrambi i segmenti.

Nel mercato mobile, iliad raggiunge una quota del 16,1% delle SIM Human, con una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2025. Nel segmento FTTH, la quota di mercato di iliad si attesa al 7,4%.

Un risultato che testimonia la capacità di iliad di continuare a conquistare la fiducia di milioni di utenti, attraverso un modello basato su trasparenza, innovazione e offerte accessibili.