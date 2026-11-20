“In una relazione sana è normale essere condizionati dal proprio partner. Ma se il rapporto soffoca tutto il resto, si crea una dinamica patologica simile alla schiavitù da sostanze. Dietro c’è un vuoto interiore. E spesso l’altro/a è un narcisista. L’educazione affettiva a scuola? Sono scettica verso l’idea dell’esperto che entra in classe e, dall’alto della sua professionalità, dà indicazioni agli alunni”. Colloquio con Cristina Galassi, psicoterapeuta dello IeuD

Dottoressa Galassi, quando si può parlare di dipendenza affettiva?

«La dipendenza affettiva è una condizione patologica, ma vorrei subito chiarire che si può anche essere dipendenti in modo sano dal proprio partner».

Spieghiamo.

«La dimensione della dipendenza relazionale è innata in tutti gli esseri umani e, più in generale, in tutti i mammiferi. Fin dalla nascita “dipendiamo” dagli altri. Non siamo monadi, individui totalmente autonomi. All’interno di una relazione, quindi, è assolutamente normale che esista una forma di dipendenza dall’altro/a: riconoscere la propria identità nella relazione con il proprio partner fa parte della nostra natura. Se una relazione è sana, capita di soffrire, di litigare, di lasciarsi e poi tornare insieme: questo è il vivere umano».

E allora quando la dipendenza diventa patologica?

«Quando quel legame diventa l’unico nutrimento nella propria vita. Anche se quel nutrimento avvelena, soffoca, priva della libertà e dell’identità. In fondo, la dinamica è simile a quella delle dipendenze da sostanze: quando il partner non c’è si va in crisi d’astinenza, mentre quando c’è la situazione cambia a seconda della fase della relazione. All’inizio si è convinti, in modo cieco, di stare benissimo con quella persona, anche se magari si viene messi in guardia da amici o familiari sul fatto che c’è qualcosa che non va. Poi, con il passare del tempo, le cose cambiano: stare con il partner produce sofferenza, eppure non si riesce a farne a meno. È come entrare in un tunnel in fondo al quale c’è sempre e solo quella persona. Tutto il resto perde di significato, resta solo la dipendenza».

A una dipendenza affettiva corrisponde necessariamente un comportamento sbagliato da parte del partner o si può essere dipendenti in modo patologico anche a scapito dell’altro/a?

«Sono possibili entrambe le situazioni. Ci sono persone talmente bisognose di un legame da cadere in questa condizione anche se il partner non fa nulla per provocarla: in questi casi, anzi, può succedere che il partner, compresa la situazione, provi a darsi una funzione salvifica ma finisca col cadere, a sua volta, in una co-dipendenza. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, la dipendenza affettiva si struttura a fronte di un partner che, specularmente, trova la propria identità nel controllo sull’altro/a. Così si crea un incastro patologico che può portare a conseguenze gravissime. Specialmente se, a un certo punto, chi subisce la possessività dell’altro/a decide di allontanarsi: ciò può provocare nel partner “controllante” reazioni molto violente, come purtroppo ci raccontano le cronache».

Ci sono personalità più predisposte a dipendere dall’altro/a?

«Alla base della dipendenza affettiva c’è sempre una carenza, un vuoto. È così per tutte le forme di dipendenza, solo che in questi casi, anziché da una sostanza, si dipende da una persona. Generalmente sono le personalità più fragili a cercare nella relazione il nutrimento assoluto: è come se queste persone fossero sempre affamate; solo il legame con l’altro/a può riempirle. Così, in modo inconscio, tendono a ricreare nelle relazioni sempre quello stesso schema».

Di contro, quali sono le personalità più inclini a mettere il partner in una condizione di dipendenza?

«Una combinazione abbastanza frequente è quella tra soggetto dipendente affettivo e narcisista patologico. Quest’ultimo è un individuo molto autocentrato, che cerca costantemente di attirare lo sguardo degli altri su di sé: trova la propria identità nello stare al centro della scena e si nutre del controllo sull’altro/a perché ciò lo fa sentire potente».

Quali sono i campanelli d’allarme a cui prestare attenzione per riconoscere una dipendenza affettiva?

«Il principale segnale sta nella graduale riduzione degli interessi e delle frequentazioni: progressivamente, si rinuncia alla propria vita e ci si concentra soltanto sull’inseguire il partner. Generalmente i familiari, gli amici o le amiche sono i primi ad accorgersi che c’è qualcosa che non va. Ma spesso la persona dipendente da un affetto reagisce allontanandosi da chi la mette in guardia. E così finisce per chiudersi sempre di più».

Si tratta di un fenomeno figlio dei nostri tempi?

«Ci sono sempre state persone più fragili dal punto di vista del bisogno dell’altro/a. Queste fragilità hanno trovato collocazioni diverse a seconda delle epoche storiche e culturali. La nostra epoca si distingue, rispetto a quelle precedenti, per le possibilità pressoché infinite che abbiamo di entrare in contatto con gli altri. Siamo continuamente esposti alle più svariate forme di comunicazione, standard, modelli: di fronte a questa complessità, chi già è fragile può andare ancora più in crisi. Rispetto anche solo a dieci anni fa, oggi c’è molta più consapevolezza nell’opinione pubblica. Ciò nonostante, talvolta si incastrano situazioni talmente critiche che prevenire certe tragedie è difficile. Forse si potrebbe fare di più nel predisporre forme di protezione per chi prova ad allontanarsi da una dipendenza affettiva».

Si può curare la dipendenza affettiva?

«Se ne può uscire. Ma l’aiuto dei propri cari non basta, serve un supporto specialistico che porti a ripercorrere la propria storia, a trovare i nodi all’interno della propria personalità: aspetti di sé di cui si ha paura magari solo perché non li si conosce. Si tratta di curare quelle ferite, magari antiche, che hanno provocato dei vuoti. Si guarisce se si trovano dentro di sé risorse tali da scongiurare l’esigenza di andare a elemosinare un sostentamento affettivo».

Avere una dipendenza affettiva può dipendere anche dal non aver ricevuto una buona educazione all’affettività?

«L’educazione affettiva può influire, ma contano di più altri aspetti, a partire dalla personalità».

Ma educare all’affettività può essere utile?

«L’affettività è un motore fondamentale per la nostra esistenza: è ciò che ci permette di scegliere, nel mondo esterno, cosa per noi è buono e cosa è cattivo. Si esprime nel modo in cui camminiamo, nel nostro sguardo, in tutto ciò che siamo. È un qualcosa che esiste a prescindere dall’educazione – è come il nostro respiro: noi respiriamo, anche se non ce ne rendiamo conto – ma che al tempo stesso viene educata».

Come?

«Educare all’affettività significa creare un ambiente in cui l’affettività venga vissuta in un certo modo: a seconda del contesto, può essere un’educazione focalizzata sull’apertura o sulla tolleranza, ma anche sulla rabbia o sulla violenza. Anche quella è educazione affettiva».

Proviamo a fare un esempio.

«Qualche giorno fa, ai giardinetti, c’era una bambina che avrà avuto 5 anni. Solo lei, nessun altro bimbo. Seduta su una panchina, quella che credo fosse sua madre. La piccola ha ripetutamente cercato le sue attenzioni, ma la donna non l’ha mai nemmeno guardata ed è rimasta costantemente attaccata al telefono. Ecco, quella è un’educazione all’affettività che passa attraverso il non-vedere e il non-ascoltare. Per educare bambini e ragazzi all’affettività, è fondamentale essere consapevoli che anche la comunicazione non verbale ha un peso enorme. Ogni nostro gesto veicola affettività. I primi anni di vita, quando ancora non si è imparato a parlare, sono i più importanti dal punto di vista della strutturazione degli affetti».

Che ne pensa della proposta di introdurre nelle scuole dei corsi di educazione all’affettività?

«Dipende dal modo in cui verrebbero svolti. L’affettività non è un argomento che può essere tirato fuori da una scatola, spiegato e poi richiuso. Sono scettica rispetto all’idea dell’esperto che entra in classe e, dall’alto della sua professionalità, fornisce indicazioni agli alunni. Gli adolescenti devono essere coinvolti da qualcuno che dia loro la sensazione di comprenderli, mentre per i bambini penso sarebbe importante puntare sulla dimensione del gioco e dell’esplorazione fisica del mondo esterno. Ma l’educazione affettiva riguarda tutti noi adulti, non solo la scuola. La differenza la fa la cultura in cui i ragazzi crescono».