“L’uccisione di una donna scaturisce da storie di potere, possesso, non accettazione di un rifiuto. Ecco perché è fondamentale fare un lavoro di auto-conoscenza interiore. Servono la terapia, la formazione e una rete di supporto. Evitando la vittimizzazione secondaria”. Intervista alla giornalista e criminologa Silvia Morrone

«Formazione, terapia e rete» sono fondamentali per arginare la violenza di genere. Uno dei grandi mali della nostra epoca. A sostenerlo è Silvia Morrone, giornalista e criminologa, esperta in violenza di genere, autrice di “Occhi negati. Pensieri senza nome” (Scorpione Editrice), una raccolta di pensieri che, attraverso la finzione, esplora le dinamiche delle relazioni non sane: dall’amore all’amicizia; e di “Resta con te” (Scorpione Editrice), una raccolta di testimonianze di donne sopravvissute alla violenza, con prefazione di Gino Cecchettin.

Nei suoi libri lei ne parla ampiamente e approfonditamente, ma che cos’è la violenza di genere?

«Quando parliamo di violenza di genere alludiamo a qualsiasi forma di violenza che viene esercitata contro una persona in ragione del suo genere: quella psicologica, fisica, sessuale, stalking, stupro, fino al femminicidio».

Ecco il femminicidio. Come si arriva a tanto, perché accade e quali sono i campanelli d’allarme che, se ascoltati, possono salvare la vita?

«Parliamo di femminicidio da quando l’antropologa messicana María Marcela Lagarde ha teorizzato, tra le prime, questo fenomeno, per cui la donna viene uccisa in quanto donna. Dietro c’è una storia di potere, di possesso, di non accettazione di due semplici lettere, una affiancata all’altra: “No”. Questa storia spesso non viene considerata ed è una delle ragioni per cui spesso non si riesce a capire perché dobbiamo necessariamente parlare di femminicidio. Prima c’è tanto: c’è una storia di non accettazione che ha poi portato al tragico finale. Si passa da una fase di intensità. Ad esempio: ti conosco, c’è il famoso scambio di numeri, c’è una volontà di conoscere l’altro, ti regalo due biglietti per un evento, ti infilo nella tasca le chiavi di una nuova casa… Azioni che sembrano quasi una forma di accudimento che fanno intravedere una volontà non solo di conoscenza, ma di aggancio “positivo”. Fondamentalmente: voglio conoscerti, do significato al mio e al tuo stato emotivo. In realtà, però, è una fase che puzza già di morte. L’intensità è il buttafuori della violenza che però, invece di ostacolarne l’ingresso, le apre la porta. Quindi l’uomo (partner, marito, ex) passa da una postura regale al gobbo di Notre Dame. Questo progressivo slittamento non viene visto da chi subisce perché non lo conosce… Io posso riconoscere solo quello che conosco. Se non ho gli strumenti, una competenza, la formazione, non posso riconoscere questo passaggio».

Alcuni “rinfacciano” alle vittime, magari un’amica o una sorella, la “cecità”: il non vedere quello che accade.

«Il famoso: “Sei dentro, lo vedi”… In realtà non è così. Una volta che ho gli strumenti per vedere e capire allora sì, potrebbe venirmi più semplice distaccarmi, prendere distanza da una determinata situazione. Anche se la fase di intensità – di cui parlavo prima – è terminata, nella mia testa non è così. La mente è agganciata all’indietro. Ecco perché accetto determinate cose: essere sempre accompagnata, cronometrata mentre sono fuori, il controllo delle telefonate, dei messaggi… Guardi, le faccio un esempio: in alcuni passi del mio libro “Occhi negati” prendo in considerazione il supermercato, un luogo che dovrebbe fungere da pausa per chi subisce la violenza. Un momento in cui magari la vittima è sola e, visti i tanti stimoli visivi e uditivi, riesce a evadere dalla sua condizione, da quel controllo costante, dall’isolamento. Il problema, però, è che la vittima vive quella fase come propedeutica al miglioramento del rapporto. Quando poi torna a casa tutto riprende come prima. Violenza compresa».

Come si può aiutare una vittima?

«Prima di tutto bisogna partire dalla formazione. La terapia può essere veramente salvifica. Oltre a questo, è fondamentale la rete. Bisogna stare vicino alle persone che subiscono violenza di qualsiasi tipo. Se la rete viene meno, la vittima perde la sua centralità. Spesso non si prende in considerazione che la vittima è al centro della storia. Spesso si ha davanti un volto quasi giudicante e quindi una persona che magari ha già delle grandi difficoltà a raccontare quello che sta vivendo si trova in ulteriore difficoltà perché si sente giudicata. Bisogna evitare la “vittimizzazione secondaria”. Bisogna mettere la vittima nelle condizioni di poter chiedere aiuto».

E lato carnefice? Perché ci sono così tanti femminicidi? C’è un problema culturale?

«Bisogna ripartire dalle emozioni. Il punto è che il partner che agisce con violenza crede di conoscersi e di sapere cosa vuole la persona al suo fianco. In realtà supera la fase importante della conoscenza: dare significato alle proprie emozioni. Fermarsi e chiedersi: “Perché provo tutta questa rabbia?”, “Che cosa scatta nella mia mente quando vedo la mia ex partner?”. Questo è il problema. Serve una lettura analitica di quello che si prova. Delle emozioni che si provano. Bisogna inoltre dare significato al rispetto dell’altro. Queste cose accadono perché non siamo in grado di accogliere e trasformare».

In molti non accettano la separazione. L’essere “lasciati”.

«In “Occhi negati” cerco di capovolgere il concetto di distanza. Siamo abituati a vederla come separazione netta e non come evoluzione di un rapporto. In realtà la distanza ci può insegnare davvero tanto. Il bene del rapporto dovrebbe essere al centro. La distanza autentica non ci separa dall’altro, ma ci separa per l’altro. Se una persona decide di lasciarmi, io devo andare in profondità e chiedermi: “Perché ha deciso di farlo?”. Bisogna lavorare sulla gestione e sulle interpretazioni delle emozioni, della propria storia. Spesso crediamo di conoscerci in profondità ma non è così. Servono la terapia, la formazione e la rete».

In “Resta con te” lei ha raccolto diverse testimonianze di donne sopravvissute alla violenza.

«Menzionerei una storia: una donna che riesce a trovare la sua energia nella montagna. Chiaramente c’è anche la terapia, la volontà di recuperare le proprie energie, il fatto che ha vicino a se un figlio… Ecco, torniamo all’importanza della rete. Quando funziona si vede la differenza. Bisogna fare appello a una continua ricerca interiore della propria energia. Bisogna concentrare le nostre forze sul fatto che spesso tendiamo ad allontanarci da noi stesse per andare incontro all’altro fino a separarci dalle nostre volontà e dai nostri desideri».

Invece il nuovo libro (“Occhi negati. Pensieri senza nome”) di cosa parla?

«È una raccolta di pensieri frutto di fantasia. Esploro le dinamiche delle relazioni non sane: dall’amore all’amicizia. Cerco, attraverso dei frammenti sparsi, di stare sull’altro: un partner, una persona amica. Cerco di capovolgere il concetto di distanza. Quando lo sguardo ci viene negato è perché dietro si cela una punizione. Negare uno sguardo significa non riconoscerci come entità, persona, identità, personalità. Ci sono cose, come l’amicizia e l’amore, che sembrano nascere compiute, ma non è così: c’è un iter in cui il rispetto deve essere al centro della relazione con l’altro».