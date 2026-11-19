È morto Corrado Augias: il giornalista aveva 91 anni

Addio a Corrado Augias. Il noto giornalista e conduttore è morto oggi, 19 novembre 2026, all’età di 91 anni. Intellettuale poliedrico, storica firma di Repubblica, è stato un protagonista del Novecento. A dare notizia della sua morte è il sito di Repubblica con una prima pagina a tutto schermo. Attivo fino alla fine, conduceva su La7 la trasmissione La torre di Babele. L’ultima puntata era andata in onda il 12 ottobre.

Chi era

Nato a Roma nel 1935, ha costruito una carriera lunga oltre 60 anni spaziando tra carta stampata e televisione: è stato corrispondente da New York per Rai e per La Repubblica, ed è stato autore e conduttore di programmi tv di successo, come Telefono Giallo su Rai 3. Testimone del suo tempo, intellettuale laico, lascia la figlia Natalia, giornalista Rai, avuta con la moglie Daniela Pasti.

Nel 1960 è entrato in Rai prima come funzionario e poi come giornalista professionista. È stato corrispondente da New York per la tv di Stato dal 1966 al 1968. Negli anni successivi ha continuato a raccontare l’attualità da Parigi per il settimanale L’Espresso e Panorama, poi nuovamente da New York ma per La Repubblica. Allievo di Eugenio Scalfari, ha curato per 20 anni la rubrica delle lettere inviate dai lettori.

Volto noto della tv, ha guidato programmi come me Telefono Giallo, in onda dal 1987 al 1992 su Rai3, e ancora Babele, il primo programma tv interamente dedicato a libri e letteratura, Enigma, Le Storie- Diario Italiano. E poi ancora Quante Storie e Rebus. Poi nel 2023 il passaggio a La7 per condurre il programma culturale e di attualità La Torre di Babele, ancora in onda fino alle scorse settimane.

Corrado Augias ha anche scritto saggi e romanzi gialli che raggiunsero milioni di copie: tra questi La trilogia del commissario Sperelli e la serie I segreti di…. Venne anche eletto europarlamentare nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, dal 1994 al 1999, ricoprendo l’incarico nella commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione.