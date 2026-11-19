Mezzanotte e mezza, a Parigi, in una zona industriale poco illuminata fuori città. Laura De Dilectis sta tornando a casa da sola, con la musica nelle orecchie, quando un uomo evidentemente ubriaco, che aveva già provato a infastidirla, cambia strada e comincia a seguirla fin quasi sotto casa. Lei apre l’app che ha fondato e gli mostra che dall’altra parte del telefono c’è qualcuno. «La deterrenza di un possibile testimone l’ha fatto indietreggiare», ci racconta. Era circa un anno fa e De Dilectis, psicologa e fondatrice di Viola e Donnexstrada, era stata per una sera utente del suo stesso servizio.

È la paura di una donna nella sua forma più evidente. Quella meno palese si misura invece in affitti e carriere mancate e ha un costo per la collettività che né le aziende né la pubblica amministrazione riescono ancora a quantificare. Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sua startup ha stretto un accordo con Lime, che gestisce biciclette e monopattini elettrici in sharing, per permettere a tutti di poter «vivere in maniera libera, indipendente e accessibile le nostre città». Anche di notte.

Quanto ci costa avere paura

Nel 2025, secondo l’ultimo Rapporto sul benessere equo e sostenibile dell’Istat, solo il 44,9% delle donne di oltre 14 anni si sentiva “molto o abbastanza sicura” a camminare al buio da sola nella zona in cui vive, contro il 67,6% degli uomini. Nei comuni al centro delle grandi aree metropolitane, tra uomini e donne insieme, questa quota scendeva invece al 43,9%, con il Lazio (48%) e la Lombardia (49,6%) a segnare le quote più basse tra le regioni, anche per effetto dei dati provenienti da Roma e Milano. Un’indagine condotta nel 2024 dalla stessa Viola su 1.451 persone racconta come questa sensazione sia ormai diventata un’abitudine. Durante i propri spostamenti, il 29% chiama familiari o amici, il 27% finge di essere al telefono quando cammina da sola e il 22% si muove addirittura soltanto di giorno. D’altronde, secondo l’Istat, il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni, circa 6,4 milioni, ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nella vita, mentre nel 2024, il 92,2% delle donne uccise è stato assassinato da una persona conosciuta, nel 47,4% dei casi dal partner.

Seppur manchino dati oggettivi sulla violenza di genere in strada, l’insicurezza percepita ha un impatto importante sulla società. «La sicurezza è uno dei maggiori criteri che una donna utilizza per le proprie scelte», ci ricorda De Dilectis. Chi ha timore di camminare per strada da sola sceglie anche in base a quella paura dove prendere in affitto o comprare casa, con effetti evidenti sul mercato immobiliare, e lo stesso vale per il lavoro. Per questioni di sicurezza, osserva, a molte donne è di fatto preclusa la possibilità di accettare certi tipi di impieghi, che prevedono «turni serali o notturni, spostamenti in zone poco sicure o mal collegate». L’insicurezza percepita, sottolinea la psicologa, «non solo impedisce alle donne di vivere le proprie vite come gli uomini, ma soprattutto ne riduce il potere economico e il diritto di scelta». Tra le abbonate a Viola invece, ci racconta, c’è chi ha deciso di tornare a uscire la sera, di rincasare più tardi del solito o di accettare nuovi lavori, magari da pendolare. «È uno strumento che può davvero cambiare la vita», spiega la fondatrice. Ma il nodo è anche istituzionale. L’approccio della politica, ricorda, è ancora emergenziale, con interventi che arrivano «sempre a posteriori, magari dopo un femminicidio». Tocca allora ai privati organizzarsi.

Quello che un’app può fare

Il servizio è nato nel 2021 come videochiamata gratuita sui social, gestita da volontarie, dopo l’omicidio di Sarah Everard, sequestrata, violentata e strangolata mentre tornava a casa propria a Londra, e soltanto nel 2024 è diventato un’app. Da gennaio rispondono operatrici retribuite e da aprile l’abbonamento è a pagamento. Viola, spiega De Dilectis, ha fatto un aumento di capitale da 600mila euro per arrivare «più o meno a un milione, che è quanto costa l’app». Gli abbonamenti sono 110 a fronte di 100mila download, un divario attribuito al fatto che prima l’app era gratuita. Il modello imprenditoriale, ci spiega, si regge su quattro gambe: i singoli utenti, che con la formula family possono anche regalare il servizio ad amiche e parenti; le aziende che lo offrono ai dipendenti; le partnership con altre società, ad esempio di viaggi, trasporti e telecomunicazioni, che lo integrano nelle proprie offerte; e gli enti locali che lo destinano ai cittadini.

I numeri però raccontano una realtà ancora in costruzione. L’azienda ha smesso di affidarsi ai volontari e ora le operatrici retribuite sono due perché, ci spiega, «le chiamate, per fortuna, non sono continue» e l’app funziona «un po’ come un servizio d’allarme in casa monitorato da remoto: viene utilizzata solo quando serve». Prima il servizio era attivo 24 ore su 24, oggi invece copre le ore più richieste, dalle 18 a mezzanotte da domenica a venerdì e fino alle 2 di notte il sabato. Ma dal 1° gennaio chiuderà all’una di notte anche in settimana, mentre da marzo sbarcherà in Francia per arrivare, in futuro, nel Regno Unito e poi negli Usa, a partire da New York. «Riceviamo, in media, due o tre chiamate a sera e in genere sono solo delle chiacchierate che non riguardano situazioni di emergenza», ci spiega De Dilectis. «Distinguiamo fra pericolo effettivo e percepito. Se una persona è già seguita, consigliamo di chiamare direttamente le forze dell’ordine. Le nostre, invece, sono telefonate preventive nel momento in cui si sente di essere seguite». Se la situazione precipita, l’operatrice può sempre chiamare le forze dell’ordine e segnalare la posizione, previo consenso dell’utente. «Il presupposto è evitare alla donna di dover chiedere aiuto personalmente», osserva la psicologa. «Spesso di fronte al pericolo una persona può bloccarsi in una paralisi emotiva nota come “freezing”». Ma non finisce qui. L’azienda ha infatti attivato una serie di collaborazioni con il mondo dei trasporti. «Da più di un anno continuiamo a collaborare con Uber, offrendo corse gratuite in caso di situazioni di emergenza o in cui le operatrici ritengono che ne valga la pena», ci spiega De Dilectis.

Uno sconto per tornare a casa di notte

Proprio in questo quadro si inserisce la partnership annunciata con Lime. Fino al 30 novembre, a chi ha l’abbonamento all’app Viola (2,99 euro al mese o 29,99 all’anno) viene messo a disposizione un codice che offre il 50% di sconto sulle corse Lime tra mezzanotte e le cinque del mattino, con un massimo di 3.000 utenti e fino a due corse al giorno.

A quell’ora infatti le alternative di trasporto si riducono drasticamente. «La libertà di movimento non riguarda soltanto la possibilità di raggiungere una destinazione, ma anche quella di vivere la città senza lasciare che le preoccupazioni legate agli spostamenti condizionino le proprie scelte», dichiara Matteo Cioffi, General Manager di Lime Italia. «Attraverso la collaborazione con Viola vogliamo contribuire a ridurre queste limitazioni, offrendo un’opzione di mobilità aggiuntiva e promuovendo una città in cui tutti possano sentirsi liberi di muoversi, a qualsiasi ora del giorno e della notte». L’idea, spiega De Dilectis, è «offrire il nostro servizio dalle 18 a mezzanotte e di permettere poi agli utenti di prendere un mezzo Lime», integrando così due offerte «complementari» per «rendere libero, indipendente e accessibile il nostro modo di vivere le città».

Il percorso però è ancora lungo, anche perché con gli enti locali il dialogo zoppica. «Credo nella collaborazione tra pubblico e privato perché il nostro obiettivo è avere un impatto su più persone possibili. Spesso però il pubblico non sa ascoltare le associazioni e le aziende e finisce per scopiazzare e offrire delle brutte copie di quanto già creato dai privati», ammette De Dilectis. La psicologa ha fondato Viola e Donnexstrada ma, osserva, «ben poco è stato fatto in collaborazione con i Comuni». Eppure basterebbe poco. «Accorgersi ad esempio delle realtà attive sul territorio, finanziando e aiutando i Punti Viola» conclude, citando i punti vendita con personale formato per accogliere chi ha subito un’aggressione. «Ascoltare e sostenere le iniziative esistenti sarebbe già un passo avanti».