Scardina: l’ex di Diletta Leotta è positivo al Covid. Il giallo dell’autocertificazione compilata in palestra

Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus dopo le vacanze trascorse a Porto Cervo, in Sardegna. Scardina è un paziente completamente asintomatico. Tuttavia, una volta rientrato dalle vacanze trascorse nell’isola avrebbe dovuto adottare una serie di comportamenti e accortezze raccomandati e necessari per chi, come lui è stato ospite delle notti a rischio Covid del Sottovento di Porto Cervo.

Invece Scardina, ex fidanzato della conduttrice sportiva Diletta Leotta, tornato nella capitale e in attesa di essere sottoposto a tampone non è stato a casa come raccomandato dalle autorità sanitarie ma è andato dal parrucchiere, ha posato con i fan per delle foto rigorosamente senza mascherina e si è allenato ben due volte in palestra, oltre a fare diversi aperitivi con amici nei bar della città eterna. E oggi, la struttura di fitness in cui Scardina si è allenato ben due volte, lunedì e martedì scorso, e che si trova nel quartiere di Prati, è stata costretta a chiudere temporaneamente per santificare tutti gli ambienti e sottoporre l’intero personale, in via cautelativa, ai test sierologici (acquistati a spese proprie dal titolare della struttura).

“Quando ci ha chiesto di potersi allenare da noi – fanno sapere dalla palestra s- apevamo che era stato in Sardegna e gli abbiamo chiesto di compilare l’ autocertificazione standard in materia di Covid. Gli abbiamo anche chiesto se fosse sano e la risposta è stata positiva” ha riferito il titolare. Un comportamento decisamente irresponsabile che si era notato anche in Sardegna, come documentato dalle foto pubblicate con i colleghi sportivi: dal judoka Aldo Romeo Grimaldi, al portiere dell’ Atalanta Pierluigi Gollini. E ora, necessariamente, si dovrà risalire tutta la filiera dei contatti di Scardina – che sono moltissimi – per scongiurare altri contagi.

