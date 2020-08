Sardegna, 450 persone in quarantena a Santo Stefano

Oltre 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, sono rimaste bloccate in quarantena sull’Isola di Santo Stefano, in Sardegna, dopo che uno degli addetti stagionali è risultato positivo al Coronavirus. Gli altri ospiti rimasti sull’isola dell’arcipelago de La Maddalena possono adesso spostarsi solo all’interno del resort, in attesa di sottoporsi al test, mentre il giovane del villaggio del gruppo “Uvet” è ricoverato in ospedale a Sassari. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali si tratterebbe di uno degli animatori del villaggio. Quello di Santo Stefano non è l’unico cluster di Covid esploso durante l’estate in Sardegna: ieri, lunedì 17 agosto, è stata diffusa la notizia di un gruppo di ragazzi romani contagiati presumibilmente durante una serata in discoteca a Porto Rotondo, a cui hanno partecipato l’8 agosto scorso. Tornati a Roma, almeno otto di loro sono risultati positivi, il resto della comitiva attende i risultati dei test in quarantena e altri cinque sono in isolamento in Sardegna.

