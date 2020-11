Salerno, infermiere muore gettandosi dal balcone di casa. Era risultato positivo al Covid

Un infermiere di 48 anni di Baronissi, in provincia di Salerno, si è ucciso lanciandosi dal balcone della sua abitazione. L’uomo era risultato positivo al Covid, da qualche giorno si trovava in isolamento domiciliare. L’infermiere lavorava all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e, da quanto si apprende, soffriva da tempo di depressione. L’uomo lascia la moglie e due figlie adolescenti.

In base a una prima ricostruzione il 48enne era affetto da depressione che si era riacutizzata soprattutto in un periodo che mette già a dura prova la psiche degli operatori sanitari: sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, al lavoro per stabilire le cause che hanno portato l’uomo a decidere di compiere l’estremo gesto. Antonio Capezzuto, segretario generale della Fp Cgil Salerno, in una nota riportata da Salerno Today ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della salute mentale degli operatori sanitari.

“La terribile notizia della morte dell’operatore sanitario del Ruggi ha scosso tutto il personale dell’Azienda. Esprimiamo tutto il cordoglio dei lavoratori e della nostra organizzazione alla famiglia dell’infermiere deceduto quest’oggi a Baronissi, iscritto alla Fp Cgil Salerno. La tutela della salute mentale degli operatori sanitari in relazione all’emergenza Covid-19, è un elemento assolutamente da non sottovalutare. È necessario fornire supporto agli operatori sanitari nella gestione dello stress e del malessere crescente legato alla gestione di questa emergenza. Urge assolutamente garantire l’attivazione di un servizio di supporto e sostegno psicologico e psicosociale”.

