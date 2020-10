Roma, si rifiuta di indossare la mascherina sul tram: il conducente ferma il mezzo

In tram ma senza la mascherina. Così quando l’austista dell’Atac gli ha chiesto di indossarla, lui si è rifiutato. L’episodio è avvenuto domenica in Piazza della Marina, a Roma. L’autista è stato costretto a fermare il mezzo pubblico e a chiedere l’aiuto della polizia. Il passeggero, un 41enne, è stato denunciato dagli agenti per interruzione di pubblico servizio.

Il tutto è partito con una serie di ripetute richieste del conducente, che spiegava all’uomo l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici. Di fronte al diniego del passeggero, il conducente è stato costretto a fermare la corsa del tram. All’arrivo degli agenti del commissariato Villa Glori, il 41enne, ancora a bordo, stava discutendo con un altro passeggero. L’uomo, di origini francesi, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle disposizioni sul Coronavirus.

