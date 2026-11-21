Si è svolto oggi, 21 novembre, il flash mob di famiglie e residenti del centro storico per chiedere chiarezza sulle sorti della storica Biblioteca Centrale dei Ragazzi, in via San Paolo alla Regola 16.

Un’occasione per rendere visibile una comunità di famiglie del Centro Storico che ha un bisogno concreto e vitale di spazi culturali, di luoghi di incontro e di servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza e che è particolarmente allarmata per le sorti ancora poco chiare di questa Biblioteca chiusa per inventario da venerdì 13 novembre e su cui si rincorrono notizie poco rassicuranti.

Una mattina partecipata, a cui hanno preso parte genitori, bambini ma anche tanti residenti sinceramente preoccupati e uniti dal desiderio di preservare un luogo importante per il quartiere e per la città. Anche Giovanna Melandri ex Ministra della Cultura, residente in zona e di passaggio si è voluta fermare per sostenere con entusiasmo le nostre idee. All’incontro ha partecipato anche la Capo Segreteria dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, diversi esponenti di maggioranza opposizione del primo municipio. In attesa dell’incontro tra una rappresentanza di cittadini e l’Assessore Smeriglio, e la commissione cultura del 1 municipio, entrambe previste per lunedì 23, abbiamo ribadito le nostre richieste:

che sia resa nota e ufficiale la data di riapertura della Biblioteca Centrale dei Ragazzi;

che la Biblioteca abbia orari consoni, compatibili con gli orari scolastici, e che torni a essere aperta anche il sabato;

che non venga modificato il patrimonio librario;

che ci sia personale qualificato e che i servizi siano potenziati.

L’unica rassicurazione arrivata è che in questo luogo sarà mantenuto un «presidio culturale». Ma noi vogliamo che rimanga non soltanto un presidio culturale, ma proprio una Biblioteca dedicata all’infanzia e all’adolescenza, con il suo patrimonio librario, personale qualificato e servizi adeguati.

Ci è stato detto che lo spostamento del patrimonio librario nella nuova Biblioteca di via della Lega Lombarda è stato motivato anche dal calcolo dei pochi accessi alla Biblioteca di San Paolo alla Regola. Un dato che non condividiamo, perché la cultura non si può misurare soltanto con i numeri, ma soprattutto con la qualità dei servizi offerti e con il loro valore sociale. A maggior ragione in un territorio che ogni giorno si riempie di minimarket e si svuota di cittadini e servizi.

Siamo soddisfatti per l’avvio di un dialogo con l’Assessorato, ma chiediamo con forza che i servizi della nostra Biblioteca siano potenziati e che ci sia piena trasparenza nella comunicazione.

Non ci basta un presidio culturale. Rivogliamo la nostra Biblioteca dei Ragazzi e continueremo a leggere in piazza finché non riaprirà.