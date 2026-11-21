Gianni De Gennaro è morto: l’ex capo della polizia, 78 anni, si è tolto la vita sparandosi nella sua tenuta di campagna di Montiano, in provincia di Grosseto in Toscana, dove era da solo. Dalla serata di venerdì 20 novembre non si avevano più sue notizie: il corpo è stato ritrovato all’alba di sabato 21 novembre. De Gennario, appena una settimana fa, era stato iscritto nel registrato degli indagati dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I pm avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip aveva rigettato l’istanza. Da quando era stata perquisita la sua abitazione, l’ex capo della polizia aveva interrotto i contatti con tutti: ad avvisare la polizia è stata la famiglia che non riusciva più a mettersi in contratto con Gennaro.

L’inchiesta a carico di De Gennaro era partita tre anni fa in seguito alle rivelazioni di un testimone. Gli inquirenti, impegnati negli accertamenti sulla sparizione dell’agenda di Borsellino, hanno puntato i fari in particolare sul rapporto tra l’ex capo della polizia e Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra Mobile di Palermo, ritenuto dai pm il regista del depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio (e morto nel 2002). Secondo la ricostruzione investigativa, la borsa di Borsellino, contenente forse anche l’agenda del magistrato, sarebbe finita nelle mani di La Barbera subito dopo l’attentato. Nelle carte della Procura c’è anche una intercettazione, risalente a tre anni fa, in cui la figlia di La Barbera si sfoga con sua madre: “Ma perché lui non è mai uscito in queste vicende?”, dice riferendosi a De Gennaro. “Quando non ci sarà più – aggiunge – uscirà il delirio”.

Il rapporto tra De Gennaro e La Barbera è documentato almeno dal 1989, anno in cui Contorno, già collaboratore di giustizia, viene arrestato di ritorno in Sicilia dagli Stati Uniti. All’epoca De Gennaro era a capo del Nucleo Centrale Anticrimine che gestiva il pentito. Secondo la Procura di Caltanissetta, nel 2025 l’ex capo della Polizia – che per undici anni affiancò Giovanni Falcone e che dal 1991 al 2000 è stato ai vertici della Direzione investigativa antimafia – si sarebbe adoperato (coadiuvato da Carnicelli e Pacetto) per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria e per occultare atti giudiziari e articoli di stampa legati all’arresto del pentito nel 1989. De Gennaro era indagato inoltre per l’ipotesi di aver nascosto e parzialmente distrutto (in concorso con Peruzzi e Carnicelli) documentazione sia cartacea che informatica “certamente di rilievo e compromettente” subito dopo le perquisizioni ai familiari di La Barbera nel 2023.

Chi era Gianni De Gennaro

Nato il 14 agosto 1948 a Reggio Calabria, De Gennaro è entrato in Polizia nel 1973. Distintosi per qualità investigative alla Mobile di Palermo, negli anni Ottanta è stato tra i più principali collaboratori di Giovanni Falcone, partecipando fra le altre cose all’arresto di Tommaso Buscetta. Negli anni Novanta è stato prima vicedirettore e poi direttore della Dia (la Direzione investigativa antimafia). Nel 2000 è stato nominato capo della Polizia, incarico che ha mantenuto fino al 2007: durante il suo mandato la Polizia si rese responsabile delle violenze al G8 di Genova. Dopo essere stato scelto dal Governo Berlusconi come Supercommissario per l’emergenza rifiuti in Campania, nel 2008 è diventato direttore del Dis, il vertice di coordinamento dei Servizi Segreti. Tra il 2012 e il 2013, ai tempi del Governo Monti, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Dal 2013 al 2020 è stato presidente di Finmeccanica (oggi Leonardo). Dal 2023 era alla guida Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.