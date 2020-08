“Il tampone? Lo facciamo solo a chi si ferma in Lombardia per 4 giorni”: l’assurda decisione di Fontana

“Tampone solo a chi resta per almeno 4 giorni”: l’assurdo tweet della Regione Lombardia

Un tema sul quale sicuramente c’è molta confusione sono i test ai turisti. In un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Regione Lombardia si afferma chiaramente che se il turista si ferma in Lombardia per almeno quattro giorni è necessario effettuare il test, mentre per meno giorni no. È veramente difficile capire quale sia la logica di questa scelta, immaginando che un turista proveniente, ad esempio, dalla Croazia o dalla Spagna possa girare liberamente per tre giorni in una Milano ormai quasi completamente ripopolata e contagiare un numero enorme di cittadini.

E Malpensa è lo specchio esatto di tale confusione: partiti con notevole ritardo rispetto ad altre regioni, i tamponi stanno provocando code lunghissime, nonostante la scelta di effettuarli solo ai residenti in Lombardia o a chi arriva dall’estero e intende trattenersi nella Regione. In questo articolo la notizia completa.

