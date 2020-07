È stato ritrovato dopo otto anni a Genova e la sua famiglia non può ancora crederci: di Fernando Vasile, oggi 24enne, si erano perse completamente le tracce quando un pomeriggio del 2012 era uscito di casa a Palombara, nei pressi di Roma, e non vi aveva fatto più ritorno. Otto anni di ricerche da parte dei parenti che oggi, grazie ad una segnalazione giunta a Chi l’ha visto, noto programma su Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, hanno potuto riabbracciarlo. “Per noi è stata una grandissima gioia”, hanno dichiarato i familiari di Fernando, che non hanno mai smesso di cercare il ragazzo scomparso a soli 16 anni.

Si trovava davanti alle Poste di piazza Dante a chiedere l’elemosina, insieme al suo cane, e a segnalarne la presenza al programma di Rai 3 è stato un passante della zona. Era diverso tempo che Chi l’ha visto si era occupato della sua vicenda: Fernando quel giorno di maggio era uscito per frequentare una scuola serale e recuperare gli anni scolastici perduti. Numerosi gli appelli per riportarlo alla sua famiglia, che però non avevano mai trovato riscontro; il giovane probabilmente aveva scelto la vita di strada, anche se non è chiaro dove sia stato e cosa abbia fatto in tutti questi anni.

